agliana. APRITE LA MISERICORDIA E FATE CAMBIARE L’ARIA, C’È TROPPO ODORE DI CHIUSO

A dieci anni dalle querele artioliane continua la politica delle porte chiuse della Misericordia, sempre più “club privato” e meno OdV come la chiama la “Pavoncella”. È vero che è partita un’altra lite per la donazione Maselli da cinquantamila € opposta dall’erede?

AGLIANA. È caldo e sarà per questo che i volontari malpancisti si sono “stufati” e chiedono ospitalità da noi, lamentandosi perché anche l’arrivo del governatore Benesperi non ha dato accenno della auspicata riorganizzazione della principale OdV aglianese.

Francone sembra incapace di dare impulso alle essenziali modifiche statutarie per fare riemergere la Confraternita dalla opacità in cui versa da vent’anni: del resto nel consiglio ci sono ancora dei falchi come Bruno Tribotti, Hilary la Pavoncella, Grazia Muffi (rientrata dopo un paio di giri a vuoto) la stessa Elisabetta Tesi che, ci spiegano, non è affatto una colomba come molti pensano; sembrano tutti stabilmente fedeli alla storica conduzione diarchica artiol-morosiana, come dicevano, lamentandosene, dall’Arciconfraternita di Pistoia.

Ci vorrebbe poco a rovesciare in positivo l’andazzo della Confraternita aglianese: aprire le porte ai cittadini senza discriminarli e usare la trasparenza per stimolare così la spontanea fratellanza tra cittadini che sembrano essere spaccati a metà, come dimostrano le donazioni della cittadinanza, da sempre in calo.

Emblematico è il caso della controversia con il legato di Marcella Maselli che lasciò 50 mila euro in favore della Misericordia stessa; ma la somma non sarebbe stata ancora incassata per il rifiuto dell’erede di dare seguito alla disposizione. Ed è da qui che sarebbe partita una nuova lite. La Misericordia avrebbe spedito un decreto ingiuntivo con un costo di sole 625,37 che potrà avere due esiti: l’accordo in sede di mediazione o l’incardinamento di una controversia civile per l’incasso della somma, con tutti i rischi connessi all’ipotesi di soccombenza.

Una parola, questa, che terrorizza il consiglio direttivo dopo la pesante sconfitta giudiziaria da mezzo milione di euro (a proposito, ma lo volete spiegare, finalmente, a quanto ammonta il costo della lite contro i Mangoni/Turelli?) e le spese legali connesse.

La notizia la potrete trovare anche nella relazione integrativa al Bilancio di esercizio del 2022, che è interessante non per quello che è, ma per spiegare quello che è stata l’analoga lite avviata contro i giornalisti di Linea Libera (allora Q/News) per sostenere la quale, è stato richiesto il patrocinio dell’avvocato Bertei, ma del quale nessuno ha mai accennato a quanto ammontano le parcelle pagàtegli.

Due metri e due misure in Misericordia: per poco più di 620 euro si fa un apposito paragrafo nella relazione al Bilancio del 2022, mentre per la maggiori somme pagate per gestire una sciagurata lite, si usa l’omertoso silenzio.

Il consiglio direttivo non ha mai riferito a nessuno dell’esito del processo penale – fondato anche sulle false dichiarazioni rese in udienza dal presidentissimo Artioli, coperto dalle relazioni compiacenti dei carabinieri della polizia giudiziaria Panarello & C. Ma soprattutto, non ha mai fatto alcuna azione di responsabilità che avrebbe permesso di recuperare l’esborso per causa della soccombenza dalla lite contro i professionisti; e sul punto siamo certi che anche il collegio dei sindaci composto da Bruno Gori, Meoni Massimo e Nicola Melani, è stato molto defilato sull’opportunità dell’azione di recupero.

La vicenda è stata dimostrativa del livello di controllo che era – si parla degli anni 2000/2015 – assicurato dalle famiglie Morosi/Artioli, come spiegò benissimo il past president Attilio Barontini nella sua missiva con il direttore pistoiese Riccardo Fantacci, con una progressiva erosione dei contributi dei cittadini, attestati lo scorso anno in appena circa 16.700 euro.

In un recente incontro il dottor Ferdinando Santini, ci ha ricordato, con rammarico, il periodo di tale sciagurata decisione, specificando che nell’assemblea pubblica del giugno 2013 (alla Misericordia, le assemblee sono tenute a “porte chiuse”, perché è essa un club privato e non può fare uscire notizie sulla gestione, richiedendosi la riservatezza dovuta alle cose private), lasciò una lettera di dissociazione per l’avvio della lite contro questa testata, unica ad avere provveduto a narrare alla gente la “penosa vicenda” Misericordia/Mangoni/Turelli.

Allora: Franco Benesperi vuole o no aprire porte e fiinestre? Vorremmo consultare gli atti e le lettere depositate in archivio e rilanciare la Confraternita a vera organizzazione di volontariato “per e della” cittadinanza di Agliana.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]



NON PENSERETE

CHE NOI CI CREDIAMO…

Parliamoci chiaro: ma il dovere della stampa qual è? Quello di essere stupida, ossequiosa alle «autorità costituite», e a bucopillonzi (cito dalla Crusca fiorentina, non da Cinci Frugiataio) sul tappeto da preghiera dinanzi agli imam nostrali? In quel di Pistoia – area sotto la protezione e tutela di una discutibilissima procura della repubblica – il presupposto è che la stampa deve essere soggetta al padrone: dal pubblico ministero in giù. E i magistrati del terzo piano di Piazza Duomo 6 ce lo mostrano ogni giorno, quando, per soddisfare le loro richieste, si rivolgono (oserei dire: senza pudore) a agenti di polizia giudiziaria che, come minimo, hanno qualche centinaio di conflitti d’interesse nei confronti della materia che si accingono a trattare. Lo staff del luogotenente Placido Panarello raggiunge picchi massimi di incompatibilità. Eppure, da Coletta in giù, nessuno fiata sulla sostanziale scorrettezza e inaffidabilità delle indagini svolte, nove volte su dieci, solo a favore di chi non lo merita e a danno di chi non ha colpe. Arrivano perfino a sostituirsi al magistrato nel fornire indicazioni sostanziali di chi sia il colpevole: suggestioni sulle quali il magistrato medesimo si appiattisce, rinviando a giudizio la gente con schemi sui quali, poi, solo pochi giudici in aula non si appiattiscono, perché ancora non hanno portato il loro cervello all’ammasso del conformismo comodista di moda a Pistoia. Non penserete che noi – della scuola post-fascista cara anche al professor Franco Cardini (vedi) – ci crediamo, vero…?

Perciò intendo rammentare alcuni di questi casi di incompatibilità o di eclatante favoritismo nelle indagini:

i CC di polizia giudiziaria indagano sull’ipotesi di falsa testimonianza di Corrado Artioli in aula e concludono che il presidentissimo è innocente.

Tacciono però sul fatto che, in un processo come quello della Misericordia contro Q/news-Linea Libera, il luogotenente Panarello era pur sempre un CC, ma presidente del Lions Club cui era iscritta anche una delle avvocate dell’Artioli, Caterina Lamboglia, fra l’altro – se non sbaglio – moglie di un ingegnere (Giovanni Ortu?) che, acquisiti i progetti dei Mangoni, li firmò come fossero suoi: con oscure conseguenze del caso sia a livello di ordine-ingegneri che in àmbito giudiziario. Tutta roba secretata…

Per giunta: carabinieri a indagare su Misericordia di Agliana in cui aveva un piede anche l’avvocata Pavoncella Ilaria Signori, figlia di carabiniere (mi dicono) e moglie di carabiniere (mi segnalano); indagine nel processo di rinvio a giudizio contro il luogotenente Sandro Mancini (carabiniere) per diffamazione (quale?) contro Alessandro Galardini, l’assessore catto-com di Montale, che dichiarò che le forze dell’ordine «e’ son tutti fascisti».

Mancini, carabiniere; Panarello, carabiniere. Si conoscevano da una vita. Panarello prese il posto di Mancini alla polizia giudiziaria in procura quando Renzo Dell’Anno e Giuseppe Grieco misero in ponte quella che si è rivelata una vera e propria epurazione di un fedelissimo servitore dello stato, poco gradito al “fluidismo” ideologico dei due succitati magistrati. Nessuno vedeva che queste condizioni avrebbero comunque compromesso la serietà dell’indagine? indagine affidata al luogotenente Panarello sulle spese del Comune di Quarrata a favore di Tvl-Tv Pistoia Libera di Luigi Egidio Bardelli.

Panarello e i suoi svolgono i loro compiti per fax e telefono (stile call center?) e ricevono, dal segretario comunale di Quarrata, Luigi Guerrera, come incontestabile (pensate!) non una lettera originale del funzionario dottor Marco Baldi, ma la trascrizione di tale lettera.

E la sostituta Ferranti, che a volte perde pure documenti depositati nei propri fascicoli, ci crede pure e chiude un’inchiesta mai nata…

Se tanto mi dà tanto, in chi dovrei credere? In Dio come gli amerikani (in God we trust) o in un efficacissimo tsunami come quello di Fukushima del marzo 2011?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]