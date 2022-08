agliana. BANDO CONTRIBUTI AFFITTO, PUBBLICATE LE GRADUATORIE PROVVISORIE

Gli ammessi in fascia A e B e gli esclusi o non ammessi al Bando Contributo ad integrazione canoni di locazione L. 431/98 – anno 2022

AGLIANA. Sono state approvate le graduatorie provvisorie degli ammessi, distinte in fascia “A” e “B”, e l’elenco degli esclusi o non ammessi, al contributo ad integrazione del canone di locazione.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori verifiche sulle dichiarazioni sostitutive come previsto dall’art. 10 del Bando.

Il Comune non invierà comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 0574/678317 – 0574/678314 o ai seguenti indirizzi email: stesi@comune.agliana.pt.it – mmaglione@comune.agliana.pt.it

Le graduatorie sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Agliana.

