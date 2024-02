agliana. BUCHE DA RIPIANARE, IL COMUNE INTERVENGA

Un nuovo sollecito per la buca in piazza Don Bianchi

AGLIANA. Proseguono a ritmo serrato le segnalazioni al comune di Agliana circa la pericolosità di alcune buche. Stefano Gazzola è tornato a sollecitare gli amministratori del comune perchè provvedano quanto prima ai lavori necessari per rendere più sicure le strade cittadine.

Questo l’ultimo sollecito inviato per pec:

Buonasera,

non avevo alcun dubbio che anche questa volta avreste lasciato qualcosa in “sospeso”….

la buca presente da anni !!! ovvero quella in piazza Don Bianchi…..RI-ALLEGO foto….. certamente non è pericolosa per le macchine, ma lo potrebbe essere per biciclette o monopattini (e forse anche per le moto) che potrebbero finirci dentro con le ruote e di conseguenza qualcuno potrebbe farsi male…..

Ci vuole giusto la mia costanza….

Alla prossima puntata…..

Saluti

Stefano Gazzola