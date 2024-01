agliana. “BUON COMPLEANNO GIAK”

Domani sabato 20 gennaio un doppio appuntamento per ricordare Giacomo Di Napoli. La mattina in via Selva si inaugura l’opera condominiale e la sera, al Teatro Politeama di Prato, con un concerto saranno raccolti fondi per finalità solidaristiche dall’associazione Giak Il nuotatore volante

AGLIANA. [a.b.] Nel giorno del 22 esimo compleanno l’associazione Giak Il nuotatore volante ricorderà con un doppio appuntamento Giacomo Di Napoli, vice campione italiano di acrobazia in Aliante cat. Promozione (2019) e Intermedia (2020) e Campione Italiano cat. Intermedia 2021 scomparso in un incidente con l’Aliante Swift l’11 luglio 2022 avvenuto presso il Centro di Castel Viscardo (TR).

Domani sabato 20 gennaio alle ore 11 in via Selva 242 sarà inaugurata l’opera condominiale “Giacomo Di Napoli ”mentre alle ore 21,15 al teatro Politeama di Prato si terrà il concerto “Mille note per Giak”.

In occasione della cerimonia della mattina domani dalle 10 alle 12 sarà vietata la circolazione e la sosta in via Selva a Agliana dall’intersezione con lo stradone fino al ponte sulla Brana. Giacomo Di Napoli abitava con i genitori proprio in via Selva.

“­Mille note per Giak” con arrangiamenti e direzione a cura di Filippo Martelli vedrà la partecipazione di Dolcenera, Giovanni Baglioni e Edoardo Brogi.

La serata presentata da Stefano Baragli è patrocinata dal Comune di Prato e vedrà la presenza anche della “Florence Academy” di Maurizio Tomberli e Eric Buffat con Irene Colzani, Alex Mastromarino, Tommaso Tomberli, Chiara Santini, vocal blue trains, Andrea Mura, Ida Filice, Giovanni Micoli con “La stanza dell’attore”.

L’intero ricavato tolte le spese sarà devoluto per finalità solidaristiche. Il costo del biglietto è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: 055354220 oppure info@florenceacademy.it, info@associazionegiaknuotatorevolante.it.

L’associazione Giak Il nuotatore volante è stata fondata dai genitori di Giacomo di Napoli per ricordare il figlio e per aiutare gli altri. Info: https://www.associazionegiaknuotatorevolante.it