agliana. CAPODANNO SENZA BOTTI

Emanata una ordinanza dal sindaco Benesperi: tra il 31 dicembre e il 6 gennaio consentiti solo i fuochi artificiali che non generano rumore

AGLIANA. Il Sindaco ha emanato un’ordinanza (la n.233) per vietare di utilizzare e far esplodere su tutto il territorio comunale articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo nei giorni compresi tra il 31 Dicembre 2021 ed il 6 Gennaio 2022. Rimangono consentiti i fuochi artificiali regolarmente commercializzati che generano spettacoli luminosi senza la produzione di fragore.

Lo scopo dell’ordinanza è di tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in case di riposo, di tutelare il patrimonio pubblico e privato. Inoltre tale misura è una precauzione contro i ferimenti di persone, specie minori, dovuti a articoli pirotecnici rimasti incombusti al suolo.

Infine bisogna ricordare che in un periodo di grave emergenza sanitaria da Covid-19, l’utilizzo degli articoli pirotecnici pone un ulteriore rischio alla salute pubblica in quanto può comportare l’assembramento di più persone, adulti e non e, con inevitabili contatti a distanza inferiore al metro.

L’ordinanza inoltre avverte che le violazioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall’art.33 del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta pari a € 50.

