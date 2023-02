agliana. CARNEVALE A CATENA, NESSUN FESTEGGIAMENTO IN STRADA

La Polizia Municipale di Agliana ha negato la richiesta di chiusura temporanea di via Adelmo Santini per un evento di carnevale per bambini e bambine

AGLIANA. Purtroppo diversamente da quanto annunciato, il Carnevale alla Catena non vedrà la presenza del carro e non avrà i festeggiamenti in strada, perché il comune ha negato la richiesta a chiudere la strada per poche ore.

In data 19 febbraio 2023, infatti, insieme al Carnevale Aglianese dei ragazzi, avremmo dovuto festeggiare il Carnevale nella via del Circolo Gramsci a Catena, con la gioia di tanti bambini e tante bambine, ma purtroppo l’iniziativa non potrà svolgersi come avremmo voluto.

Così dichiara il vicepresidente del Circolo Arci Gramsci di Catena Guido Del Fante, dopo aver ricevuto da parte della Polizia Municipale di Agliana un rifiuto alla richiesta di chiusura temporanea della strada davanti al Circolo per festeggiare il Carnevale.

Da sempre – continua Del Fante – in questo comune così come nei comuni limitrofi, vengono chiuse temporaneamente le strade per effettuare eventi e iniziative, vera linfa di una comunità e di un paese. Senza iniziative locali, il rischio è di affossare le realtà che provano a contribuire a mantenere vivi i paesi come il nostro, parte integrante e vitale del nostro tessuto sociale.

Ci chiediamo allora cosa succederà alle iniziative future sul territorio, visto che da sempre si sono chiuse temporaneamente le strade per eventi piccoli e grandi.

A questo punto – conclude Del Fante – il carnevale al Circolo il 19 febbraio si festeggerà ugualmente dalle ore 16 all’interno dei locali del circolo con la tombola, i bomboloni e la hamburgherata serale.

Per questo invito tutta la popolazione a partecipare, facendo sentire quanto siano importanti le iniziative come queste per mantenere vivo il territorio.

[guido del fante]