agliana. CASA DELLA SALUTE, ITALIA VIVA: NELL’ATRIO PRINCIPALE MANCA IL MONITOR

“Da tre anni disagi per l’utenza. Sollecitiamo il ripristino del display”

AGLIANA. Italia Viva Agliana si è fatta portavoce del grave disagio che da ormai oltre 3 anni riguarda la Casa della Salute di Agliana. Viene denunziata, in particolare, la mancanza di un monitor funzionante nell’atrio principale, apparecchio indispensabile per lo smistamento dei pazienti/utenti nei singoli ambulatori e sportelli Cup per la fruizione delle relative prestazioni sanitarie (prelievi, visite mediche, ritiro referti ecc.).

Nonostante tale mancanza venga ad oggi compensata da personale addetto al presidio, professionalmente adibito ad altre mansioni, sono di fatto tanti i disagi sia per l’utenza che gli operatori del Cup, con conseguenti situazioni di criticità tra gli utenti stessi.

Come partito abbiamo portato la problematica a conoscenza di tutte le istituzioni interessate sollecitando il ripristino del display, indispensabile per l’efficienza delle attività del presidio aglianese.

Faremo successivo comunicato per gli sviluppi.

Per Italia Viva Agliana,

Federico Ferretti Giovannelli