agliana. CIRCOLO ARCI LA SCINTILLA, OGGI L’INTITOLAZIONE DEL GIARDINO A DANTE GIUNTOLI

Alle 17 in via San Michele 12 sarà ricordato l’ex sindaco scomparso nel 2019

AGLIANA. Si terrà questo pomeriggio alle ore 17 su iniziativa del circolo La scintilla e dell’Arci di Pistoia l’intitolazione del giardino annesso ai locali ricreativi di via San Michele 12 a Agliana a Dante Giuntoli.

Ex sindaco del Comune di Agliana dal 1956 al 1975 Giuntoli scomparve il 14 febbraio del 2019.

Alla iniziativa in ricordo di Giuntoli parteciperanno oltre ai familiari il presidente del Circolo La Scintilla Marco Giunti (sindaco di Agliana dal 1980 al 1999), Luca Benesperi (sindaco di Agliana), gli assessori comunali e provinciali che hanno collaborato con Giuntoli. Le conclusioni saranno affidate al senatore Vannino Chiti.

Alla amministrazione guidata da Dante Giuntoli, in un periodo di piena espansione economica e di forte immigrazione interna per il Comune, si deve la progettazione dello sviluppo del territorio comunale specie per quanto riguarda i servizi.

Al termine del suo impegno come Sindaco, Dante Giuntoli è stato assessore provinciale fino al 1980. E’ stato molto attivo anche all’interno della sezione Anpi di Agliana.