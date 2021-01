agliana. CONTINUA IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE

Acquistata la licenza della piattaforma multimediale Civicam per lo streaming delle sedute consiliari

AGLIANA. Dopo il lancio del nuovo sito del Comune di Agliana nel mese di dicembre la digitalizzazione continua con la delibera del 30.12.2020 con cui la Giunta Benesperi ha acquistato dalla ditta Halley-Web la licenza della piattaforma multimediale Civicam per lo streaming, sottotitoli e trascrizioni delle sedute consiliari.

Grazie a questo affidamento dunque il Consiglio Comunale sarà trasmesso in streaming (audio e video), inoltre avremo l’indicizzazione dei contenuti e sarà consentito agli utenti di poter ricercare facilmente i singoli interventi dei Consiglieri e degli altri partecipanti. Non solo, sarà possibile trasmettere in streaming anche gli eventuali Convegni organizzati dal Comune, le Commissioni consiliari ed ogni altro evento che in tal modo arriverà direttamente a casa dei cittadini.

Finalmente non avremo più il classico e talvolta lento sistema di trascrizione dei Consigli Comunali che tiene a lungo impegnati i nostri tecnici e, pertanto, questo investimento ci permetterà un maggiore risparmio economico nel tempo.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’attuazione di un progetto di cui si parla da molti anni e che finalmente l’amministrazione Benesperi è riuscita a concretizzare”.

[comune di agliana]