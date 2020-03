agliana. DA OGGI IN VIGORE I SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO

AGLIANA. La Polizia Municipale informa che dopo diversi rinvii, da oggi venerdì 6 marzo 2020 scatterà l’obbligo per chi trasporta — nei veicoli chiusi, categoria M1 (autovetture), N1 (autocarri di massa fino a 3,5 t.), N2 (autocarri di massa superiore a 3,5 t. e fino a 12 t.) e N3 (autocarri con massa superiore a 12 t.) immatricolati in Italia o all’estero e condotti da residenti in Italia — un minore di anni 4 di utilizzare un seggiolino anti-abbandono, previsto dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 ottobre 2019 n. 122.

Per chi non si adegua all’obbligo è prevista dall’art. 172 del Codice della Strada una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 €, ridotta a 56,70 € se si paga entro 5 giorni, con decurtazione di 5 punti sulla patente.

Se si commettono 2 violazioni in 2 anni, scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Per chi è residente all’estero (anche per gli italiani iscritti AIRE) se guida in Italia un veicolo con targa estera, non ha l’obbligo di installare il dispositivo.

Non è prevista l’omologazione per questi prodotti.

Sono a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo anti-abbandono alle caratteristiche previste dal Decreto MIT del 2 ottobre 2019 n. 122.

I dispositivi devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia alcuna azione, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione.

In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo.

È possibile che i seggiolini e i dispositivi siano collegati allo smarthphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

Il MIT ha attivato un sito web (www.bonusseggiolino.it) per effettuare le richieste per ottenere un bonus da parte dello Stato (e non uno sgravio fiscale vero e proprio come è stato detto impropriamente da molti mezzi di comunicazione) del valore di 30 € per seggiolino, sia per l’acquisto che per il rimborso a coloro che l’abbiano già acquistato.

Per registrarsi al sito occorre avere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il contributo statale, rilasciato sotto forma di buono elettronico, dovrà essere speso entro 30 giorni dall’emissione.

Il contributo deve essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore che non abbia compiuto il quarto anno di età, al momento dell’acquisto.

Non è possibile ottenere il bonus per un bambino che deve ancora nascere, perché per fare la richiesta occorre indicare il codice fiscale del minore.

Sulla piattaforma si può comunque prenotare il bonus per un bambino che è previsto nasca entro 15 giorni senza indicare il codice fiscale, che dovrà essere inserito dopo. I dispositivi in commercio sono controllati dall’autorità di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la Direzione Generale per la Motorizzazione.”

[Polizia Municipale Agliana]