agliana. DOMANI LUNEDÌ SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Ecco l’ordine del giorno

AGLIANA. La Presidente del Consiglio comunale, Milva Pacini, ha convocato il prossimo Consiglio comunale che si terrà domani lunedì 11 luglio alle ore 21 presso la sala consiliare del Comune di Agliana in seduta pubblica

Riportiamo qui di seguito l’’ordine del giorno del Consiglio comunale:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Bilancio per l’esercizio 2021– Rendiconto della gestione – Approvazione;

3. Variante al Regolamento Urbanistico per adeguamento e ripristino arginature fosso Acqualunga – Nomina del rappresentante il consiglio comunale in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 14ter della L. 241/90

4. Variante al regolamento Urbanistico per la realizzazione di rampa e piazzole di manovra sulla sommità arginale in sinistra idraulica del torrente Brana – Ratifica del parere reso dal sindaco in sede di Conferenza dei servizi;

5. Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di una cassa di laminazione sul torrente Bure, in località Case Barelli – ratifica del parere reso dal sindaco in sede di Conferenza dei servizi;

6. Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana (Art 7 comma 1, L.R. n. 2/20219 e s.m.i.) – Approvazione;

7. Appendice del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale sulla disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni – Approvazione.

