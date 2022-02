agliana. DUE MESI DI POLEMICHE, UN COMUNE BLOCCATO DAGLI SCONTRI INTERNI, PER NON CAMBIARE NULLA, O QUASI

“Per ora possiamo dire che per due mesi il Comune è stato fermo, in balia dei litigi dentro la maggioranza e le sensazione è che ci sia ancora tanta polvere sotto il tappeto. Staremo a vedere”

AGLIANA. Massimo Vannuccini (Pd) interviene sulla situazione amministrativa del comune di Agliana analizzando dal suo punto di vista quanto è successo nell’ambito della maggioranza guidata dal sindaco Benesperi:

2 mesi di polemiche, un Comune bloccato dagli scontri interni alla maggioranza di destra, per non cambiare nulla, o quasi.

Dopo l’arresto dell’ormai ex comandante dei Vigili di Agliana e di un agente abbiamo vissuto mesi di caos, per quanto riguarda l’Amministrazione Benesperi: accuse e denunce incrociate, la richiesta di dimissioni dell’Assessore Ciottoli da parte del Gruppo Agliana Civica, le dimissioni del Vicesindaco, Consigli comunali a porte chiuse e chi più ne ha più ne metta.

Pochi giorni fa abbiamo avuto notizia della ricomposizione della maggioranza su cui merita fare alcune considerazioni:

– prende tutto Fratelli d’Italia: con la nomina a vicesindaco di Baroncelli al posto del dimissionario Ferretti (ex Lega, passato ai civici di destra) il partito aglianese della Meloni prende tutto: 3 Assessori di FDI su 5 totali, con il Sindaco che ha il proprio nome sul simbolo del Partito.

La Lega, con la maggioranza dei voti con cui il centrodestra vinse le elezioni, può far le considerazioni che vuole ma nei fatti ne esce ridimensionata e per niente tenuta in considerazione, con un solo Assessore, per di più di Buggiano.

– La Delega alla Polizia Municipale passa dall’Assessore Ciottoli al Sindaco che dichiara di aprire un nuovo corso per l’ufficio, dopo i tristi fatti degli arresti. Siamo quindi al secondo nuovo corso!

Il primo era proprio quello del grande rilancio della PM che avrebbe dovuto mettere in campo Ciottoli, dal quale esce un ufficio a pezzi.

Nei fatti questo spostamento di deleghe è una bocciatura dell’Assessore ma anche un compromesso che per ora lo salva nella giunta; è stato ridimensionato per accontentare le rivendicazioni di Agliana Civica.

– Di tanta confusione fatta da Agliana Civica su Ciottoli, diventato simbolo di tutti i mali dell’Amministrazione (valutazione su cui mi sento quanto meno parzialmente d’accordo) rimane ben poco: l’Assessore resta al suo posto, perde la PM ma dichiara che le denunce legali al gruppo Agliana Civica restano aperte.

Ed il consigliere Billi (ex Lega, adesso anche ex Agliana Civica) si dimette sbattendo la porta in polemica col suo gruppo per non essere andato fino in fondo sulle dimissioni di Ciottoli, dopo le durissime accuse fatte a mezzo stampa ed in Consiglio comunale.

I Civici restano fuori dalla giunta, ottengono praticamente niente delle loro rivendicazioni e perdono un consigliere comunale: per quanto accaduto fino ad oggi ho visto poche volte fare peggio!

Vedremo cosa ci riserveranno i prossimi mesi, anche alla luce dei rimescolamenti degli ultimi giorni sul livello nazionale che stanno spaccando il centrodestra.

Per ora possiamo dire che per due mesi il Comune è stato fermo, in balia dei litigi dentro la maggioranza e le sensazione è che ci sia ancora tanta polvere sotto il tappeto. Staremo a vedere.