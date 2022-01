agliana. ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA DEL PD

Il lavoro della segreteria sarà improntato ad un obiettivo principale rappresentato dalla riconquista dell’amministrazione comunale di Agliana nelle prossime elezioni amministrative in programma nel corso del 2024

AGLIANA. Il Partito Democratico di Agliana comunica che si è costituita la nuova segreteria del segretario eletto Andrea Acciai. Ne fanno parte come membri effettivi Eleanna Ciampolini, Italo Fontana, Stefano Pieri e Luisa Tonioni; membri di diritto Aldo Tonioni, tesoriere, e Francesco Cantalini segretario dei Giovani Democratici.

Non sono state attribuite deleghe specifiche ai componenti in funzione di una operatività da realizzare quanto più in maniera collegiale rispetto alle iniziative da intraprendere.

Il lavoro della segreteria sarà improntato ad un obiettivo principale rappresentato dalla riconquista dell’amministrazione comunale di Agliana nelle prossime elezioni amministrative in programma nel corso del 2024. La composizione della segreteria è stata di conseguenza impostata in funzione di questo obiettivo, tenendo conto di un giusto equilibrio di genere ma soprattutto di un elevato livello di competenza ed esperienza amministrativa dei componenti come dimostrano gli incarichi ricoperti, sia nel passato che nel presente, di sindaco, assessore o consigliere comunale.

Tutto il lavoro verrà declinato in chiave di prospettiva rilanciando il valore della politica intesa come capacità di disegnare concretamente, anche a livello locale, la nostra visione di crescita sociale ed economica della comunità aglianese tenendo necessariamente conto degli scenari di programmazione offerti in particolare a livello sia provinciale che regionale.

Compatibilmente con l’attuale periodo pandemico verrà avviato un percorso che metta ancora di più al centro le persone, la nostra risorsa più importante, per condividere i prossimi processi decisionali; lo affronteremo con l’umiltà e la determinazione di chi ha intenzione di superare gli errori commessi nel passato che hanno fatto perdere connessione con la realtà aglianese.

Puntiamo ad un Partito Democratico che sia sempre più aperto ad ascoltare i bisogni e le eventuali proposte dei nostri concittadini, a confrontarsi nel merito dei temi concreti da inserire nel contesto del prossimo programma elettorale, attraverso luoghi fisici e virtuali come le nostre due sedi di Spedalino e Rinascita, i canali social e le iniziative sul territorio che verranno intraprese.

Molti sono i temi per i quali intendiamo avviare quanto prima iniziative in grado di individuare problemi e soprattutto proposte di soluzioni operative a partire da sanità, lavoro, mondo dei giovani, clima e tutela dell’ambiente considerando ad esempio le prospettive del termovalorizzatore di Montale in vista della chiusura programmata del 2023, senza dimenticare aspetti legati a questioni basilari per la convivenza sociale della nostra comunità quali disabilità, percorsi di integrazione, sostegno alle persone più bisognose.

Da subito, come principale forza di opposizione nel consiglio comunale di Agliana, intendiamo far emergere nei confronti dei cittadini il tema delle contraddizioni e le inefficienze manifestate nel corso di questa metà legislatura dall’amministrazione di centrodestra, che la vicenda della comandante della polizia municipale ha abbondantemente evidenziato, in modo da riproporre con nettezza le posizioni del partito e sostenere con più forza le posizioni assunte dai nostri consiglieri comunali.

Si prospettano nel prossimo futuro sfide rilevanti che la nuova segreteria del PD di Agliana intende affrontare con coraggio, passione ed impegno per restituire entusiasmo tra gli iscritti e tra i simpatizzanti, creare le condizioni per un ulteriore avvicinamento dei giovani alla politica, sviluppare ulteriormente i canali relazionali con l’associazionismo e le rappresentanze economiche e sociali, restituire nuova vitalità ad eventi come la Festa dell’Unità basilari per caratterizzare la presenza del PD in ambito locale.

Sul piano delle relazioni con le altri forze politiche, in previsione della prossima campagna elettorale, vi è la volontà di porsi come promotori del centro sinistra locale, da declinare con spirito fortemente sinergico e cooperativo; intendiamo costruire un percorso unitario, a partire dalle altre forze politiche espressione del centro sinistra e dai 5 Stelle, attraverso una discussione che abbia come finalità la definizione di un progetto condiviso.

