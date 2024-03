agliana. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024, GUIDO DEL FANTE CANDIDATO SINDACO DEL CENTROSINISTRA

La coalizione vedrà insieme il Pd, Azione con Calenda, Partito Repubblicano Italiano, Agliana in Comune, Rifondazione Comunista, Sinistra Civica Ecologista e Sinistra Italiana. Costituito il comitato elettorale

AGLIANA. La conferenza stampa è stata convocata per presentare ufficialmente la coalizione di centro sinistra che parteciperà alle amministrative 2024 per il comune di Agliana e che supporterà il candidato a sindaco, individuato congiuntamente nella persona di Guido Del Fante.

La coalizione è composta dalle seguenti forze politiche che si riconoscono in un progetto politico in opposizione all’attuale amministrazione di centro destra condotta dal sindaco Luca Benesperi:

• Partito Democratico • Azione con Calenda • Partito Repubblicano Italiano • Agliana in Comune • Rifondazione Comunista • Sinistra Civica Ecologista • Sinistra Italiana.

La composizione della coalizione è frutto di tutto un lavoro avviato ormai da molti mesi attraverso una serie di incontri che hanno portato sia alla definizione di linee programmatiche comuni, la condivisione del candidato a sindaco e, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della campagna elettorale, la costituzione di un comitato elettorale snello nel quale fossero rappresentate tutte le forze politiche.

Il comitato elettorale è composto, oltre che dal candidato a sindaco, da: per il PD, Eleanna Ciampolini, Valentina Noligni e Massimo Vannuccini; per Agliana in Comune, Rifondazione Comunista, Sinistra Civica Ecologista e Sinistra Italiana, Silvia Pieri e Virginia Ceccarelli; per il Partito Repubblicano Italiano, Bruno Bertocchi; per Azione con Calenda, Raffaello Caciagli.

Il comitato elettorale è già al lavoro per individuare soluzioni logistiche come la sede di rappresentanza della coalizione, organizzative come l’individuazione delle risorse necessarie a sostenere la campagna elettorale, e più politiche come la stesura definitiva del programma elettorale attraverso una campagna di ascolto che verrà avviata a partire dalla prossima settimana e che interesserà tutti i portatori di interesse del territorio quali associazioni, operatori economici, professionisti, semplici cittadini oltre che svilupparsi sia nel centro cittadino che in tutte le frazioni di Agliana, la composizione delle liste elettorali.

Per la ricostruzione del percorso sostenuto nella definizione della coalizione sono intervenuti vari rappresentanti delle forze politiche.

Andrea Acciai, segretario del Circolo PD di Agliana, ha evidenziato “Il lavoro di costruzione della coalizione è partito molto tempo addietro e si è concretizzato anche grazie all’impegno dei nostri consiglieri che hanno saputo impostare in consiglio comunale un proficuo dialogo con i rappresentanti di quelle forze politiche che oggi ci vedono insieme ma che nella scorsa legislatura erano collocate su posizione opposte.

Abbiamo seguito un percorso sulla base del mandato avuto dai nostri iscritti in sede assembleare, ovvero avviare consultazioni con tutti i partiti che si riconoscevano nel centro sinistra e in opposizione all’attuale giunta di centro destra.

A seguito delle consultazioni non vi è stata possibilità di accordo con il M5S il quale, pur condividendo le linee programmatiche proposte, ha optato per un percorso politico che esprimesse una propria lista e relativa candidatura a sindaco.

Lo stesso è valso nei confronti di Italia Viva anche grazie a posizioni diverse su alcuni punti qualificanti delle nostre linee programmatiche”. Conclude Acciai “Siamo soddisfatti della convergenza della coalizione sul candidato a sindaco che come PD di Agliana abbiamo proposto, frutto di una espressione unanime della nostra assemblea degli iscritti. A Guido Del Fante e a tutta la coalizione un grande in bocca al lupo per il difficile lavoro che sino al 9 giugno ci attende, nella convinzione di potercela fare a riconquistare il comune di Agliana”.

Per conto di Agliana in Comune, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Sinistra Civica Ecologista, è intervenuta Virginia Ceccarelli affermando: “Come sapete da 10 anni siamo un punto di riferimento che accoglie l’ideologia di centro sinistra, strettamente connessa ad Agliana. In tutti questi anni abbiamo fatto quanto in nostro potere per muoverci su due fronti: accogliere le istanze politiche a noi affini e ascoltare le voci della società civile.

Durante l’ultima legislatura il nostro rappresentate eletto in consiglio comunale ha iniziato un percorso di confronto con i rappresentanti del PD che ci ha trovato in accordo su più fronti, fino ad arrivare nell’ultimo periodo a partecipare attivamente alla formazione della coalizione e alla condivisione del candidato sindaco.

Da parte nostra ci impegniamo a portare avanti le battaglie che da sempre ci stanno a cuore: la tutela ambientale, la difesa dei diritti sociali e il sostegno quotidiano alla comunità locale, mettendo al centro i nostri concittadini. Siamo convinti che questa comunità d’intenti sarà di beneficio a tutti, sempre mantenendo al centro il benessere di Agliana”.

Barbara Masini, a nome di Azione e Partito Repubblicano, ha rilevato: “Siamo partiti dalla condivisione del nome che ci è stato proposto dalla coalizione progressista e riformista. Il nome di Guido del Fante rappresenta e rispecchia i nostri valori riformatori e il nostro metodo pragmatico; riteniamo sia la persona giusta per Agliana: è un cittadino fortemente impegnato nel sociale e ha un’importante e positiva riconoscibilità sul territorio. In quanto persona giovane e attiva sarà sicuramente in grado di dare un’importante spinta propulsiva ad Agliana che è un territorio cruciale e di cerniera per la Provincia. Le potenzialità di Agliana” prosegue Masini “ancora non opportunamente sviluppate, sono moltissime; per questo c’è bisogno di un forte rinnovamento culturale, legato soprattutto alla cura del territorio e dei cittadini; rinnovamento che Guido, con il suo programma che condividiamo, saprà rappresentare egregiamente”.

“Sono felice di poter rappresentare tutta questa ampia coalizione in un territorio così significativo per me: Agliana” dichiara Guido Del Fante candidato della coalizione di centrosinistra ad Agliana.

“Un percorso costruito insieme in questi anni, in questi mesi, mantenendo una sola e chiara direzione: continuare il contatto con la cittadinanza, le associazioni e la società civile allo scopo di ascoltare e apprendere le necessità della comunità. Nel corso degli anni, ho sempre più compreso che per proporre progetti di valore, validi e sostenibili, fosse necessario essere parte attiva della nostra cittadina, viverla in tutte le sue dimensioni, contribuendo attraverso le attività, le associazioni e le opere di volontariato. Per questo l’impegno politico è diventato una scelta necessaria. Ho sempre vissuto” continua Del Fante “la politica come un atto di mettersi a disposizione delle altre persone, spingendo alla partecipazione e contribuendo a portare la politica in luoghi dove per molte cause non arrivava più: le piazze, tra la gente.

La partecipazione è divenuta la parola chiave del mio percorso, una parola che continua a ispirarmi oggi. Vogliamo un’Agliana che guarda al futuro senza dimenticare le proprie tradizioni e le proprie peculiarità. Per questo” conclude Del Fante “sono molto orgoglioso di rappresentare il candidato e per questo ringrazio tutte le forze politiche del loro sostegno”.

