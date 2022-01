agliana. FUGGE DALLA STALLA, I VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO NELLA BRANA UN GIOVANE VITELLO

La fuga da una azienda agricola aglianese era avvenuta qualche giorno. Stamani l’intervento dei vigili del fuoco con il supporto di un medico veterinario

AGLIANA. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti in aiuto in località Ponte dei Bini per soccorso animale.

Un giovane vitello, che fuggito dalla propria stalla, un azienda agricola di Agliana qualche giorno fa, è stato ritrovato questa mattina dai proprietari all’interno del Torrente Brana, ed hanno chiesto aiuto per recuperarlo.

Erano circa le 10:20 quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Pistoia, supportati da un Medico Veterinario è riuscita a fare muovere in sicurezza l’animale fino ad uno luogo sicuro e di facile accesso e da lì è stato recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari.

