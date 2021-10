agliana. IL COMUNE NON AVRÀ LA CONSULTA DELLE DONNE

Nerozzi e la maggioranza si sono astenuti ad eccezione del presidente del consiglio Pacini e della consigliere Biagioni

AGLIANA. Ieri sera in Consiglio Comunale ho presentato una mozione a nome del Pd Agliana — Agliana Insieme che chiedeva l’istituzione della consulta delle donne: un organo consultivo, di natura partecipativa, aperto a tutte le donne con la finalità di promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile e all’abbattimento delle discriminazioni di genere.

Nel dibattito abbiamo espresso la volontà di creare uno spazio in cui discutere ed affrontare le questioni di genere e rimuovere gli ostacoli che costituiscono di fatto una discriminazione verso le donne.

La mozione è stata votata dal nostro gruppo e dal Consigliere Bartoli del Movimento 5 stelle, mentre invece il Consigliere Nerozzi e la maggioranza si sono astenuti nella votazione, ad eccezione della Presidente Milva Pacini e della Consigliera Francesca Biagioni, che ringrazio.

Sicuramente peculiari le motivazioni adottate per l’espressione di voto della maggioranza. L’astensione, e quindi di fatto la non approvazione dell’atto, arriva come risposta al nostro rifiuto di modifica della mozione a favore di una loro proposta di declinazione della questione ad un onnicomprensivo e generico tema della discriminazione.

Assecondare questa proposta avrebbe significato non riconoscere, invece, le peculiarità del tema della discriminazione femminile, continuando così a definire il ruolo della donna in rapporto all’uomo.

Pensiamo, piuttosto, che l’uomo non sia più il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé, in quanto è altro.

Affrontare il tema della discriminazione di genere e dare ascolto alla voce femminile significa attuare il riconoscimento di un ruolo che va difeso e garantito.

Nonostante questo rifiuto, attenzionare il tema della gender equality continuerà ad essere una delle nostre priorità nel nostro agire politico, poiché riteniamo fondamentale incoraggiare la nostra comunità alla consapevolezza e alla promozione dell’empowerment della donna nella vita civile e pubblica al fine di costruire nuovi modelli positivi privi di qualsiasi giudizio e/o pregiudizio di valore.

[tonioni – pd agliana]