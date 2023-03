agliana. IL PROBLEMA NON È “LINEA LIBERA”

Qualcosa vi è cresciuto dentro come alien nello stomaco degli astronauti di Sigourney Weaver. Ma il peggio è che voi non siete mai stati astronauti.

Ogni religione ha la sua triade e ad Agliana Dio è femmina e con i capelli fucsia

FATTA DI PERE COSCE QUESTA GIUNTA

PUR LUMACA CORRÌ CHE PAREV’UNTA!

Cara giunta-disamministrazione del Benesperi. E caro Maurizio Ciottoli, che allunghi il piedino per sgambettare Alessandro Romiti che vi aveva accolto in casa e preso per mano, nutrito e allevato onde asseggiolarvi sulle sedie del nulla perché «quel che piace al mondo è breve sogno»…

AVETE CIECAMENTE CREDUTO

Nella vostra suprema sciocchezza da Lucignoli; nell’inintelligenza politica che vi ha bollito il cervello (ammesso che lo aveste mai avuto); nell’arroganza che non è mai stata dote tipica di gente perbene, ma sinonimo di q.i. (quoziente d’intelligenza zero) di acèfali. Avete creduto che

IL PROBLEMA

fosse



E avete sbagliato. Il vostro sconturbo è stato, fino dal primo momento, questa:

LO AVETE AVUTO NELL’AVETA

A questo punto è tardi. Quel problema vi è cresciuto dentro come alien nello stomaco degli astronauti di Sigourney Weaver. Ma il peggio è che voi non siete mai stati astronauti.

Piccoli politicamente, vi siete palesati per quello che eravate: perfettamente adatti a ciò che della vostra Agrùmia liquamosa aveva scritto da sempre la profetica Sora Blimunda, mogliera del mai-comandante Nesti:

STRONZONAUTI

Non basterà un’Elena Augustin per rifarvi vergini e portarvi in salvo: non ha né l’aspetto né i muscoli di un Terranova da soccorso acquatico-melléttico della palude.

Né sarà più sufficiente l’atteggiamento di complice sostegno/copertura dei signori della procura che tanto vi amano, ma solo per poter colpire noi di Linea Libera.

Verrete necessariamente giù dall’albero come i frutti stramaturi, le famose “pere cosce” che vanno sùbito in acqua.

Ad ambedue sia maestro di ravvedimento, e di richiamo alla realtà, il famoso San Don Zaucher del Vernacoliere.

Amen!