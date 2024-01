agliana. INAUGURATA LA PISTA CICLABILE INTITOLATA A LUCA BACCINI

Il sindaco Luca Benesperi in via Mallemort per il taglio del nastro tricolore. “Gli uffici comunali a lavoro per l’ultimo tratto che collegherà la pista al percorso Fabrizio Fabbri”. Il consigliere Silvio Buono: “Qualcuno non ha ben chiaro cosa voglia dire gestire la cosa pubblica e il rispetto per i cittadini!”

AGLIANA. Nell’ambito della festa della podistica aglianese è stata inaugurata stamani la nuova pista ciclabile in via Mallemort intitolata a Luca Baccini, ex presidente della Podistica Aglianese, .

Benesperi che nel suo intervento ha ricordato l’importanza di investire risorse nella mobilità dolce, in particolar modo, in una zona strategica come quella di via Mallemort che vede quotidianamente l’afflusso di pedoni, ciclisti e sportivi.

“L’ammontare dell’opera pubblica, cofinanziata dal Comune — ha scritto Benesperi — è stato di circa 300.000 euro ottenuti grazie ad un bando della Regione Toscana”.

“Gli uffici, nelle persone di Giampaolo Pacini e Stefania Bartolozzi, che ringrazio — ha aggiunto —, sono già al lavoro per la realizzazione dell’ultimo tratto che collegherà la pista al percorso Fabrizio Fabbri”.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione la squadra Unità della Podistica Aglianese ha onorato la memoria di Baccini percorrendo di corsa il percorso ciclopedonale.

“Conoscendo personalmente Luca (Baccini, ndr) — scrive il consigliere comunale Silvio Buono (nella foto a lato, ndr) — avrei orgogliosamente partecipato all’evento rendondogli omaggio con la mia presenza e come me lo avrebbero fatto tanti altri cittadini Aglianesi e conoscenti, poiché Luca era amato e stimato da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, ma ne stiamo stati privati, in quanto l’intitolazione non è stata pubblicizzata sul sito ufficiale del Comune, ma è stata resa nota solo a cose fatte da un semplice post sulla pagina personale del sindaco”.

“Oltretutto — continua —come specificato dal sindaco stesso, per la realizzazione sono stati utilizzati dei fondi pubblici, quindi, per quale motivo non è stato reso pubblico? Perché i cittadini non ne sono stati messi a conoscenza? Qualcuno -—conclude -—non ha ben chiaro cosa voglia dire gestire la cosa pubblica e il rispetto per i cittadini!”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]