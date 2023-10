agliana. INCENERITORE, SITUAZIONE GRAVE E SENZA TRASPARENZA

Acciai (Pd Agliana): “Si allontana la chiusura dell’impianto”

AGLIANA. “Solo per vie non ufficiali abbiamo appreso di una riunione fatta anche alla presenza del Sindaco di Agliana Benesperi in cui si è discusso del futuro dell’impianto. La cui chiusura, annunciata in campagna elettorale nel 2019 da questa amministrazione, è ormai lontana”.

Così Andrea Acciai, segretario del PD Agliana che sul tema inceneritore aveva già messo a programma nel 2019 la sua chiusura nel 2023.

“Questa amministrazione, ormai a fine mandato, sul tema rifiuti e inceneritore in questi anni non ha quasi mai proferito parola tanto che non sono state fatte nemmeno campagne di sensibilizzazione sulla differenziata. Non stupisce più infatti -—continua Acciai — il silenzio sul tema da parte del Sindaco”.

“È bene che tutta la cittadinanza — conclude Acciai — sappia la verità, visto che questa amministrazione non ha mai usato la trasparenza e la partecipazione come metodo di lavoro.

Ci chiediamo che fine abbia fatto Nerozzi che come una stampella tiene in vita questa amministrazione, visto quanto ormai trapelato”.

[pd agliana]