agliana. ISTITUTO CAPITINI, OPEN DAY ONLINE, SABATO L’ULTIMA VIDEO CONFERENZA

In vista delle iscrizioni al primo anno scolastico 2021-2022 sabato 16 gennaio è in programma l’ultima presentazione degli indirizzi della scuola

AGLIANA. Quest’anno, per i problemi legati alla particolare situazione sanitaria, gli Open Day all’istituto Aldo Capitini di Agliana non si sono svolti nelle tradizionali modalità in presenza ma sono stati organizzati Open Day On line, durante i quali sono stati presentati in video-conferenza gli indirizzi dell’istituto: Indirizzo amministrativo del settore tecnico-economico (con i tre percorsi A.F.M. – S.I.A – R.I.M.), Indirizzo turistico del settore tecnico-economico, e liceo linguistico.

Dopo quelli del 12 dicembre e del 10 gennaio scorso il prossimo appuntamento si terrà sabato 16 gennaio

L’ultimo Open Day in programma si svolgerà in due turni di presentazione per ogni indirizzo (primo turno dalle 16:00 alle 17:00, secondo turno dalle 17:00 alle 18:00) durante i quali sarà possibile ascoltare la video-conferenza di alcuni docenti, che saranno a disposizione anche per rispondere alle domande da parte di alunni e genitori. Per partecipare all’Open Day è possibile effettuare una prenotazione; iscriversi ad un solo turno, compilando il modulo disponibile di seguito, https://forms.gle/ZWzuXxe3V9Rn48Mw6, oppure sarà sempre possibile prendere parte alla presentazione di un indirizzo al primo turno e di un altro indirizzo al secondo turno compilando un secondo modulo.

L’iscrizione non è vincolante ma è utile per l’organizzazione e chi la effettuerà riceverà un link al quale potrà collegarsi sabato nell’orario stabilito. Chi non si è iscritto avrà comunque la possibilità di partecipare collegandosi al link dell’indirizzo a cui è interessato e che sarà visibile sul sito il giorno stesso dell’Open Day.