agliana. LA BANDIERA DELLA CRI ESPOSTA SUL PALAZZO COMUNALE

Domani 8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

AGLIANA. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa istituita l’8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, culmine della “Settimana della Croce Rossa”, l’Amministrazione comunale fino a domenica 8 illuminerà di rosso il palazzo sede del Consiglio comunale e domenica 8 maggio verrà esposta la bandiera della Croce Rossa .

La settimana della Croce Rossa e tanto più la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono l’occasione per ricordare l’impegno dei volontari, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina, senza mai trascurare la funzione primaria dell’Associazione nel campo della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.

[comune di agliana]