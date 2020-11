agliana. LA BIBLIOTECA RIPRENDE IL SERVIZIO DI PRESTITO DENTRO I PROPRI LOCALI

AGLIANA. La Regione Toscana ha chiarito che è possibile il servizio di prestito all’interno delle Biblioteche pubbliche anche dopo il DPCM del 03/11/2020.

Sarà quindi attivato di nuovo il servizio di prestito all’interno della Biblioteca.

Il servizio si svolgerà esclusivamente su prenotazione telefonica o per mail durante gli orari di servizio ovvero il martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19; il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Info e prenotazioni al numero 0574 677081

Dopo l’entrata in vigore del DPCM 3/11/2020 sembrava non fosse possibile l’attività di prestito, da parte delle Biblioteche, all’interno dei locali delle stesse. …

La regione chiarisce che: in analogia alla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore del 13 novembre, indirizzata alle Biblioteche pubbliche statali, si precisa che l’indicazione di cui al DPCM del 3 novembre 2020, articolo 1 comma 9 punto r, che dispone la sospensione “dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. n. 42/2004” (quindi anche delle biblioteche e degli archivi) a decorrere dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, non impedisce lo svolgimento del servizio di prestito di libri e di altri materiali sia in sede che a distanza, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, ivi incluso il servizio di prestito interbibliotecario”.