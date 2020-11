agliana. LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER CHI È IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Il comune ha messo a disposizione il numero 0574678817

AGLIANA. Coloro che nel comune di Agliana sono in questo momento in isolamento domiciliare per la gestione dei rifiuti prodotti hanno un numero telefonico a disposizione.

“Comunichiamo – si legge in una nota diramata dal Comune — che per la gestione dei rifiuti è possibile rivolgersi ogni giorno dalle ore 8 alle ore 14 (il sabato dalle ore 8 alle ore 12) alla Responsabile Covid19 del Comune di Agliana al numero 0574678817”.

[comune di agliana]