agliana. LA GIUNTA BENESPERI IN MINORANZA, RIFONDAZIONE COMUNISTA: PRONTI A UN PROGETTO POLITICO ALTERNATIVO

I gruppi di opposizione hanno presentato una mozione di sfiducia

AGLIANA. Il Direttivo del Circolo di Agliana del Partito della Rifondazione Comunista ha preso atto della mozione di sfiducia presentata dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale allo scopo di far decadere la Giunta Benesperi, e conseguente avvio dell’iter procedurale in vista delle elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale.

Dalla stampa locale (solo dalla stampa e non da altri canali!) si apprende che sabato 10 dicembre scorso si è svolto, nel Circolo Rinascita, un incontro con Marco Furfaro, deputato Pd; Massimo Vannuccini capo-gruppo Pd in Consiglio Comunale e Alberto Guercini, capo-gruppo della lista civica “Agliana in comune”.

In tale incontro a cui, si precisa, il Partito della Rifondazione Comunista non è stato invitato, è stata espressa, come risulta dalla stampa, l’intenzione “di avviare un progetto condiviso in vista delle prossime elezioni”.

In proposito il Prc intende precisare la propria posizione sulla vicenda della mozione di sfiducia e sull’avvio del dialogo iniziato dalle due componenti del centro-sinistra, che pur essendo distanti dalle proprie posizioni culturali e politiche, tuttavia non è contrario ad un confronto con le componenti della sinistra riformista, sui temi che interessano la comunità locale.

Nelle ultime elezioni amministrative il Prc, in base ad un accordo programmatico, presentò propri candidati nella Lista “Agliana in comune” che, purtroppo, non conseguì i risultati attesi, e con l’elezione di Alberto Guercini, candidato a Sindaco.

Alberto Guercini, già Segretario provinciale di S.E.L. (Sinistra Ecologia e Libertà) che, in seguito, non aderì a Sinistra Italiana, risultando, pertanto un esponente civico, indipendente essendo venuto a mancare l’adesione ed il riferimento ad un Partito Nazionale.

Il Prc rimarca la propria natura di Partito della sinistra di alternativa, anticapitalista e di classe che diverge nettamente dalle politiche neo-liberiste, messe in atto a livello nazionale e locale dal Partito Democratico, e dai suoi alleati, sia partiti che liste civiche.

Il Prc, in caso di elezioni amministrative anticipate, si attiverà per la costruzione di un progetto politico alternativo sia alle politiche del Centro-Destra che della Sinistra Riformista con ricerca di alleanze con i movimenti, i sindacati e le forze politiche della sinistra di alternativa.

Il Direttivo del Circolo Prc di Agliana