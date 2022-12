agliana. LA MAGGIORANZA DI CENTRO-DESTRA PERDE PEZZI!

La posizione del partito della Rifondazione Comunista: “Condividiamo la proposta per una mozione di sfiducia nei confronti di una Giunta di Centro-Destra che ha dimostrato chiaramente la propria incapacità ed i propri limiti nell’amministrazione della cosa pubblica”

AGLIANA. Il Direttivo del Circolo di Agliana del Partito della Rifondazione Comunista, a seguito del passaggio all’opposizione del gruppo “Agliana Civica”, rileva che la Giunta Benesperi è precipitata in una fase di netto declino venendo a mancare i numeri a sostegno del Centro-Destra .

Ritiene che la crisi dell’attuale maggioranza è il frutto di una poco oculata selezione nella formazione delle liste dei candidati alle ultime elezioni amministrative che, pur sfruttando i significativi risultati della Destra a livello nazionale con inevitabile riverbero a livello locale, è stata prodotta, di fatto, una compagine di eletti inadeguata.

E, pertanto, specie sul fronte della Lega si sono avvertiti i primi segnali di insofferenza che hanno, poi, prodotto un clamoroso terremoto politico, prima, nel settembre 2021, con l’uscita del gruppo della Lega e la formazione di “Agliana Civica”, e recentemente con l’uscita dalla maggioranza di Centro-Destra ed il passaggio all’opposizione con un epilogo, quindi, poco lodevole per il Centro-Destra aglianese.

I capi-gruppo delle opposizioni: Vannuccini per il PD; il civico Guercini per “Agliana in comune”; Nerozzi per “Agliana Cambia” oltre ad “Agliana Civica”, ora all’ opposizione, hanno presentato una mozione di sfiducia iscritta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale convocato per il 4 gennaio prossimo.

Il Partito della Rifondazione Comunista pur non avendo rappresentanti in Consiglio Comunale è, tuttavia, presente nel territorio di Agliana e, seppur escluso dalle istituzioni locali, partecipa alla vita politica con attività ed iniziative nell’interesse dei cittadini.

Precisa che il Circolo Prc di Agliana ha una propria identità politico-organizzativa, in quanto unità periferica di base di un Partito Nazionale, da non confondere con “Agliana in comune”, in alleanza nelle ultime elezioni amministrative in base ad un accordo programmatico concordato per la sola fase elettorale.

L’alleanza con “Agliana in comune”, terminata la fase elettorale, si è conclusa e ciascun componente ha riassunto la propria identità con chiara ed inequivocabile distinzione fra Partito e Lista Civica.

In questa difficile fase politica con noto e diffuso disagio economico-sociale che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione, il Prc condivide la proposta per una mozione di sfiducia nei confronti di una Giunta di Centro-Destra che ha dimostrato chiaramente la propria incapacità ed i propri limiti nell’amministrazione della cosa pubblica.

Il Direttivo del Circolo Prc di Agliana

[papi — prc agliana]