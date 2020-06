agliana. LORENZO ROMITI SI DIMETTE DA CONSIGLIERE COMUNALE

AGLIANA. Il Presidente del Consiglio comunale, Milva Pacini ha convocato il prossimo consiglio comunale in sessione straordinaria urgente, per il giorno 24 giugno alle ore 18,30 in collegamento da remoto.

L’ordine del giorno è il seguente:

– Dimissioni da consigliere comunale del sig. Lorenzo Romiti – Surroga e convalida nuovo eletto, sign. Stefano Pieri;

– Commissioni consiliari permanenti- Nomina di un membro del gruppo consiliare “Partito Democratico e Agliana Insieme” a seguito delle dimissioni del consigliere Sig. Lorenzo Romiti

Il collega di Consiglio comunale Lorenzo Romiti, componente insieme a me e Luisa Tonioni – Consigliera Pd Comune di Agliana del Gruppo Consiliare “Partito Democratico e Agliana Insieme” ha rassegnato le sue dimissioni dopo averci comunicato la sua volontà di lasciare il Consiglio per ragioni di natura esclusivamente personale, senza alcuna questione di tipo politico.

Con Lorenzo — ha scritto Massimo Vannuccini — che è prima di tutto un amico, (ci conosciamo fin dalle scuole superiori!) abbiamo condiviso questo primo anno di mandato consiliare nell’inedito e complesso ruolo di opposizione.

Lo ringrazio per la passione e l’impegno speso in campagna elettorale e in questi mesi. Anche fuori dal Consiglio so che Lorenzo ci sarà e ci darà una grande mano continuando ad ascoltare i nostri concittadini e portando idee e proposte, guidato dall’obbiettivo che ci unisce, cioè riportare il centrosinistra alla guida del nostro Comune”.

“Al suo posto, accanto a me e Luisa in Consiglio – ha aggiunto — ci sarà Pieri Stefano, uomo di sport, persona pacata, molto legato al nostro Comune. Stefano fra le altre cose era fra coloro che individuai nel caso di vittoria al ballottaggio lo scorso anno, come possibile Assessore allo Sport.

Sono certo che saprà essere non solo prezioso per i lavori consiliari ma anche riferimento per il vivace — ed oggi tanto in difficoltà — mondo dello sport di Agliana

In campagna elettorale eravamo un bel gruppo unito pronto a governare, oggi continuiamo ad impegnarci per Agliana dai banchi dell’opposizione tutti insieme, indipendentemente dall’essere seduti o meno nell’aula consiliare”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]