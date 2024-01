agliana. LUTTO, A 79 ANNI È MORTO MARCO “ADRIANO” MARINI, IL MACELLAIO DELLA FERRUCCIA

La Delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina di Pistoia: “Un’artista che ha dedicato la sua vita con la sua famiglia alla lavorazione delle carni”. Il sindaco Benesperi: “Un vanto per tutta la comunità”. I funerali si terranno martedì 30 gennaio alle 9,30

AGLIANA. [a.b.] A 79 anni è morto all’improvviso Marco “Adriano” Marini, storico macellaio della Ferruccia di Agliana. Residente a Stazione di Montale lascia la moglie Patrizia Innocenti e i figli Nicola e Manuel. Marco “Adriano” Marini lega il suo nome in particolare alla riscoperta della “Mortadella di Prato”, un antico salume riportato sul mercato dopo un attento lavoro di ricostruzione della ricetta originale attraverso la consultazione di antichi documenti.

“Con Adriano se ne va una figura mitica, un’artista che ha dedicato la sua vita con la sua famiglia alla lavorazione delle carni. La sua bottega, un vero e proprio godimento dei sensi — scrive Alessio Luigi Gargini, delegato dell’Accademia Italiana della cucina — ha ricevuto apprezzamenti e frequentazioni da parte dei più grandi critici gastronomici nazionali e internazionali (la rivista Wine Spectator, Luigi Veronelli e il nostro presidente Paolo Petroni solo per citarne alcuni)”.

“A nome di tutta la Delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina di Pistoia esprimo le più sentite Condoglianze alla famiglia con un forte abbraccio ai figli Manuel e Nicola. Mi piace ricordarlo così: umile e orgoglioso mentre gli consegniamo il premio che proprio la nostra Accademia gli ha dedicato nel 2020 per le sue prelibatezze”.

Anche il sindaco di Agliana Luca Benesperi ha espresso a nome della amministrazione comunale le condoglianze alla famiglia:

“E grazie – ha scritto per la dedizione e la maestria con le quali ha portato alla ribalta delle cronache gastronomiche l’attività di famiglia facendone un vanto per tutta la comunità”.

La salma nella giornata di domani resterà esposta nelle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana mentre i funerali si terranno martedì 30 gennaio alle 9,30 nella chiesa della Ferruccia.

