agliana. LUTTO, È MORTO AURELIO GIOVANNINI

Attivo volontario della Misericordia era l’amministratore del gruppo facebook Proteggiiltuorespiro

AGLIANA. Lutto ad Agliana per la scomparsa di Aurelio Giovannini. Da venerdì in terapia intensiva per problemi cardiaci è morto questo pomeriggio all’ospedale dove era ricoverato.

Originario di Città di Castello era tra l’altro un conosciuto e apprezzato volontario della Misericordia di Agliana. Era appassionato di sport e di ciclismo.

Una notizia che si è diffusa in tarda serata e sta destando grande dolore in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato sia nella vita che nel suo lavoro.

Attestati di condoglianze stanno giungendo ai famigliari, in particolare a Serena e ai figli.

Aurelio era anche l’amministratore del gruppo Facebook Proteggiiltuorespiro, uno “Spazio riservato al libero sfogo e condivisione al tempo del covid 19” con oltre 660 membri.