agliana. LUTTO, LA MORTE DI EMANUELE GIACOMELLI

Fervente cattolico, una anima pura si è spento Emanuele Giacomelli, conosciuto anche per la sua empatia umana per le persone tutte e l’abilità di giocoliere, che lo impegnava a divertire grandi e piccini

MONTALE — AGLIANA. Chi ha avuto il privilegio di conoscere Emanuele, sa che l’aggettivo “integerrimo” era limitato per descriverlo appieno. Conosciuto anche come “il mago” era solito intrattenere i bambini con degli spettacoli di abilità che, seppur elementari, stupìvano tutti per la sua attenzione e sincera dedizione, che sfociava nella soddisfazione di regalare un sorriso ai bambini e – chi scrive lo sa bene, per conoscenza diretta – gli adulti.

Da pochi mesi, aveva raggiunto il lavoro da lui agognato e ricercato da sempre: conducente di autobus scolastico. Le famiglie dei ragazzi erano contente di sapere di lui alla guida dell’autobus che, con l’atteggiamento dell’optimum pater familias, non esitava a tardare qualche minuto pur di attendere un bambino soprattutto se era “meno fortunato” di altri.

Emanuele ha lasciato la vita terrena il giorno dell’Epifania e noi lo ricordiamo con una bella immagine tratta in un’indimenticabile manifestazione pro-life a Verona, dove siamo stati coinvolti in un consesso di gioia e amicizia tra migliaia di sconosciuti, legati dai più alti ideali contrari al main stream imperante.

Siamo sicuri che ci approverà per questa nota di colore che vogliamo usare nella rievocazione della sua costante azione in difesa della vita e delle persone, che non è stata unica: autentico testimone di Cristo su questo pianeta era munito della più fervida Fede.

Volontario presso la Parrocchia di Spedalino, dove era un catechista impegnato, in molti – sconvolti dal dolore – lo ricordano nella sua più positiva intransigenza in difesa dei valori fondanti l’ortodossia della Fede: Emanuele, con la sua levatura morale, suscitava nei ragazzi un rispetto genuino e sincero perché espressione della pratica, non della solo predica.

La sua coerenza ai canoni cristiani è stata esemplare risultando un modello sconosciuto, che permetteva il risveglio dei sentimenti di Amore e Carità Cristiana propri dei fedeli di un tempo. Sentimenti oggi cancellati dal deterioramento morale indotto dal relativismo moderno.

Lo ricordiamo per la sua semplicità e passione, quando criticava il consumismo diffuso, propugnando la cultura pro life e contestando a fiuto le banalità dei comportamenti conformisti, diffusi per come collegati allo stravolgimento dei ruoli dati dal progresso dei tempi moderni ovvero del “falso progresso” – diceva lui – che disgrega le famiglie e deteriora l’Amore per il prossimo: era questo il cardine esistenziale che richiamava spesso in ogni discussione e che era da lui considerato un mattone fondamentale per lo stile della Vita cristiana.

I Parroci Don Antony e Don Cristofaro lo ricordano con rimpianto e stupore, non riuscendo a capacitarsi della sua morte: una morte però, da “uomo libero”.

Alcuni ci dicono di scrivere che sono sicuri che sarà entrato in Paradiso – come ha spiegato un suo allievo – senza bisogno di bussare alla porta.

Lascia attòniti nelle lacrime, Barbara la sua dolce e innamorata moglie con tre figli e un nipotino, la madre e le amate sorelle.

La sua superiore esperienza umana, ha permesso a molti di fare riflessioni su tematiche “controcorrente” coinvolgenti e appassionate come scrivono gli amici – pochi ma sinceri – semplicemente adulatori della suo modo di porsi, nella massima umiltà dalla quale nasceva il suo carisma coinvolgente.

In tanti lo piangono – e chi scrive è tra i primi – per la sua ingiusta dipartita che lo ha visto soccombere dopo una battaglia impàri, con il virus dei nostri tempi.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]