agliana. MAXISCHERMO AL PARCO PERTINI PER ITALIA-INGHILTERRA

Ma per assistere alla partita occorre la prenotazione. I posti disponibili sono 199. Emessa anche una ordinanza per vietare la vendita o la cessione di bevande in vetro e/o lattina

AGLIANA. Ad Agliana domani domenica 11 Luglio si potrà vedere la Finale Italia —Inghilterra al Parco Pertini (Area Ex Cinema).

L’ingresso nell’area del Maxi Schermo avverrà però solo previa prenotazione con email a prenotazionipertini@gmail.com entro le ore 19 di domani, dove dovranno essere riportati nominativi e recapito telefonico. I posti disponibili sono 199.

Per l’avvenuta prenotazione sarà inviata una email di conferma.

L’ingresso nell’area del Maxi Schermo avverrà solo tramite il cancello di Via Giovanni XXIII dalle ore 20.30,

Gli accessi del Parco Pertini verranno chiusi alle ore 20.00 per la buona gestione dell’evento.

È vietata l’introduzione di bottiglie e contenitori di vetro. Su tutto il territorio comunale è vietata inoltre la vendita e la cessione di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattina da almeno 2 ore prima (dalle ore 19,00) a 2 ore dopo la programmazione in TV della partita. L’amministrazione comunale chiede a tutti la massima collaborazione e il rispetto delle norme anti-covid.

“L’Amministrazione comunale ha fatto istallare un maxischermo a led di grande luminosità al Parco Pertini nell’area pattinaggio con esclusiva entrata da Piazza Papa Giovanni XXIII. Sarà possibile vedere la partita e condividere la gioia e le emozioni di farlo insieme, ovviamente nel massimo rispetto delle precauzioni per il contenimento del Covid-19” scrive il sindaco Luca Benesperi.

“Un ringraziamento doveroso a chi ha permesso la realizzazione dell’evento, in primis Luca Nesti dell’Associazione Artigiano; l’ufficio cultura e l’Assessore Fondi; il Comandante e tutto il corpo di PM che insieme alla Protezione Civile presteranno servizio di vigilanza. Un grazie anche al sig. Questore di Pistoia dott. Scali per il supporto e le preziose indicazioni per il corretto svolgimento dell’iniziativa”.

