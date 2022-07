agliana. NEROZZI SCRIVE AL SINDACO E CHIEDE UN INCONTRO CON LA CITTADINANZA PER LA SISTEMAZIONE DI VIA S. LAVAGNINI

Riceviamo e pubblichiamo:

Al Sig Sindaco Comune di Agliana

Al Presidente Consiglio Comunale di Agliana

Come Consigliere comunale Capogruppo da sempre impegnato sui temi ambientali, per una maggiore consapevolezza sull’impiego, sullo sviluppo e sulla conservazione del territorio, per il miglior benessere dei cittadini, chiedo all’Amministrazione Comunale un incontro con la cittadinanza interessata, per la problematica insorta in questi giorni per la sistemazione in sicurezza dello storico Viale S. Lavagnini, sia sotto il profilo ambientale, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e della viabilità.

Prospettive, problematiche e soluzioni potranno così essere spiegate e confrontate alla presenza indispensabile dagli addetti ai lavori (funzionari e tecnici dei LL.PP. e Ambiente – Ufficio Tecnico e Polizia Municipale) e degli assessori di riferimento per un necessario confronto cercando di contemperare le soluzioni più efficaci nell’interesse dei cittadini, dei diversamente abili, delle imprese ed attività economiche e professionali. Si darà così voce all’ascolto dei cittadini per un percorso partecipato, per una scelta nell’interesse delle “persone”.

Ricordo alcune mozioni in materia di tutela ambientale presentate dal sottoscritto:

Sostenibilità ambientale cambiare insieme si può informando, educando e orientando i cittadini verso modelli di consumo sostenibile anche tramite incontri ad hoc con la cittadinanza dove si possa imparare a produrre meno rifiuti, sprecare meno elementi, sprecare meno acqua e meno energia ed indirizzando i cittadini verso un uso responsabile delle risorse naturali;

Carbon Neutral bando regionale per per la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di piste ciclabili che colleghini le frazioni di Agliana e i comuni della Piana Prato-Pistoia;

Tutela della salute e dell’ambiente e rispetto alla normativa vigente nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Interrogazione sulle nocività nella produzione di conglomerati per la zona del torrente Calice.

È indispensabile un confronto e non uno scontro e non può certo essere una problematica dibattuta sui social con battute su FB come avviene da giorni.

Un luogo ideale e simbolico per l’incontro può essere il Giardino intitolato al Generale Della Chiesa essendo anche un luogo limitrofo all’area interessata ai lavori.

Agliana, 21 luglio 2022

Il Capogruppo di Agliana Cambia

Alfredo Fabrizio Nerozzi