agliana. NUOVA CASSA DI ESPANSIONE TRA SETTOLA E ACQUALUNGA

Quasi due milioni di euro di investimento in sicurezza idraulica per attenuare il rischio allagamenti nella zona di Via Garcigliana

AGLIANA. L’intervento ha previsto la risagomatura e la regolarizzazione dell’alveo del Fosso Acqualunga con la realizzazione di una protezione del piede scarpata mediante corazzamento in scogliera ma soprattutto la realizzazione di una nuova vasca di espansione a servizio del Fosso Settola con adeguamenti arginali del tratto immediatamente a monte.

L’area destinata ad accogliere le acque di piena può arrivare ad invasare circa 20 mila mc ed è dotata di una sistema di presa in scogliera, un collegamento tra il modulo 1 e 2, ed un manufatto di scarico; l’opera entra in funzione quando vengono raggiunti nel Fosso Settola i livelli critici che attivano lo sfioratore a soglia fissa e ad evento finito, con successiva restituzione delle acque nel Fosso Acqualunga.

Nell’occasione il progetto ha previsto anche l’adeguamento di Via di Garcigliana con ampliamento della sede stradale, realizzazione di parapetti protettivi e regimazione degli scarichi esistenti ora dotati di valvole di non ritorno a clapet per evitare fenomeni di rigurgito.

L’importo finale dei lavori si attesta intorno a 1,9 milioni euro.

Ieri, in occasione delle ultime rifiniture sull’opera, il sopralluogo con il Comune di Agliana rappresentato dall’Assessore Maurizio Ciottoli. “Si realizza un nuovo significativo investimento e dunque un altro importante passo verso una sempre maggiore sicurezza idraulica dell’area pistoiese – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino – dove grazie alla sinergia fra Regione e Consorzio di Bonifica si è lavorato per la difesa del suolo per più di 36 milioni negli ultimi cinque anni.

Adesso si aprono buone prospettive di finanziamento per circa 2,2 milioni di euro destinati al rifacimento degli argini dell’Acqualunga a monte e a valle fino alla confluenza nella Brana, mentre ancora più grande è la partita delle progettazioni pronte per le quali abbiamo chiesto le necessarie risorse nell’ambito del PNRR”.

[anbi —consorzi di bonifica della toscana]