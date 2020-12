agliana. ON LINE IL NUOVO SITO DEL COMUNE

Il nuovo portale già funzionante e ricco di contenuti, nei prossimi mesi verrà implementato, sia per quanto riguarda i dati e le informazioni che verranno aggiunti sia per nuovi servizi che verranno offerti

AGLIANA. Dal 10 dicembre scorso è on line il nuovo sito istituzionale del Comune di Agliana. A questo proposito l’amministrazione comunale scrive:

“Dare a Agliana un nuovo strumento istituzionale di informazione, di promozione dell’ente, delle sue iniziative e dei suoi servizi rappresenta uno dei nostri obiettivi di mandato.

Grazie al nuovo sito internet dell’Amministrazione, siamo consapevoli di aver fatto un grande passo in avanti nell’ottica di rendere questo strumento di comunicazione più adeguato ai nostri tempi. Abbiamo voluto per Agliana un sito semplice, dove le notizie siano facili da trovare e consultare, dove sia più facile rivolgersi all’Amministrazione per ottenere servizi direttamente on line senza perdere inutilmente tempo, bene così prezioso per ognuno di noi.

Il nuovo sito è conforme alle linee guida dell’Agid sull’accessibilità ed è orientato alla migliore esperienza possibile per gli utenti che troveranno tutti i contenuti organizzati per Aree Tematiche, Servizi e Uffici di competenza. Una nuova interfaccia grafica e un menu di navigazione, permetteranno di accedere con maggiore facilità ai contenuti.

Il sito è fruibile sia da PC nella versione desktop che da smartphone nella sua versione mobile ma anche attraverso l’App “La mia città” — un nuovo strumento per il Comune di Agliana — istallabile gratuitamente sul proprio smartphone.

Il nuovo portale già funzionante e ricco di contenuti, nei prossimi mesi verrà implementato, sia per quanto riguarda i dati e le informazioni che verranno aggiunti sia per nuovi servizi che verranno offerti.

Si potranno trovare, in questo primo periodo, errori ed inesattezze o link non funzionanti, ce ne scusiamo. Vi preghiamo di collaborare con noi segnalandoceli a: webmaster@comune.agliana.pt.”.

[comune di agliana]