agliana. PARTE LA FESTA DE L’UNITÀ A SAN NICCOLÒ

Da venerdì 30 giugno sarà articolata su più giorni rispetto alla edizione dello scorso anno

AGLIANA. Torna la Festa de L’unità ad Agliana presso i giardini del circolo Arci il Circolino in via Brunelleschi a San Niccolò, articolata su più giorni rispetto alla edizione 2022 e densa di eventi che toccano sia temi politici locali e nazionali di estrema attualità, passando per eventi di intrattenimento.

“Siamo davvero soddisfatti del programma di quest’anno — dichiara il segretario del Circolo PD di Agliana, Andrea Acciai – che rende la nostra festa, tra l’altro la prima a livello provinciale, una occasione di incontro aperto a tutti e tutte, iscritti e iscritte e non, giovani e meno giovani, per discutere, riflettere, approfondire temi di interesse generale. Un grandissimo ringraziamento a tutti i numerosi volontari e le numerose volontarie che si stanno preparando per far si che tutto funzioni al meglio, così come a tutti gli importanti ospiti che con la loro partecipazione contribuiranno ad elevare il tono culturale di una Festa de l’Unità.

Il programma 2023 prevede per Venerdì 30 giugno già una grande apertura con il segretario del PD della Toscana, On. Emiliano Fossi, che interverrà sui temi del lavoro nella nostra regione e non solo.

A seguire sabato 1 luglio una serata dedicata alla drammatica alluvione che ha sconvolto l’Emilia-Romagna, ne parleremo con una graditissima ospite come Victoria Oluboyo, consigliera comunale di Parma e attivista internazionale per i diritti umani.

Domenica 2 luglio la presentazione del Libro “PD un partito da rifare? Le ragioni di una crisi”; l’autore Antonio Floridia, dirigente della Regione Toscana dei settori «Osservatorio elettorale» e «Politiche per la partecipazione», dialogherà con Vannino Chiti, politico pistoiese che per i suoi trascorsi non ha certo bisogno di presentazione.

La Festa riprenderà mercoledì 5 luglio con il concerto degli Sgurz, gruppo composto da giovanissimi che proporranno la loro musica di cantautorato pop/folk.

Giovedì 6 luglio “Diritti al punto”, attesissima intervista all’On. Marco Furfaro, parlamentare aglianese e membro della segreteria nazionale del PD, sui temi più scottanti della politica italiana.

Serata di estremo interesse è quella in programma venerdì 7 luglio che vedrà un confronto tra tutto il centrosinistra aglianese sulle prospettive future per la nostra comunità.

Altra serata in musica sabato 8 luglio soprattutto per gli amanti dei balli di gruppo; alla consolle DJ Manuel.

Domenica 9 luglio degna chiusura con Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Presidente di Anci Toscana, a proposito del progetto di legge sull’autonomia differenziata, tema di estrema attualità e interesse a livello regionale e nazionale.

“Siamo sicuri che la partecipazione sarà ampia come l’anno scorso — continua il segretario del Circolo PD di Agliana — perchè c’è voglia di buona politica, partecipazione e confronto. Soprattutto in vista delle amministrative che si terranno nel nostro comune nel 2024”.

Tutti gli eventi in programma inizieranno alle ore 21:30 presso il palco centrale della festa.