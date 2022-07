agliana. PER IL TAGLIO DEGLI ALBERI SUL VIALE LAVAGNINI NEROZZI CHIEDE UNA CONVOCAZIONE URGENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE

Al Presidente della Commissione Ambiente

Al Sindaco Comune di Agliana

Al Presidente Consiglio Comunale di Agliana

Oggetto: Richiesta Urgente di Convocazione Commissione Ambiente

Come consigliere comunale capogruppo di Agliana Cambia da sempre impegnato sui temi ambientali, per una maggiore consapevolezza sull’impiego, sullo sviluppo e sulla conservazione del territorio, per il miglior benessere dei cittadini, fiducioso che questa amministrazione consapevole delle problematiche insorte per i lavori di sistemazione di Viale S. Lavagnini sospenda al momento e rimandi l’inizio dei lavori già programmati

PRESO ATTO

della mia precedente richiesta (protocollata in data 21 luglio u.s.) all’amministrazione comunale di convocazione di un incontro con la cittadinanza, alla presenza degli addetti ai lavori per spiegare la sistemazione in sicurezza dello storico Viale S. Lavagnini, sia sotto il profilo ambientale, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della viabilità, e della sicurezza per tutti gli utenti a tutela soprattutto dei disabili e dei soggetti più fragili e vulnerabili;

dell’assemblea pubblica tenutasi presso il Circolino di San Niccolò il 21 luglio u.s. che ha visto come moderatori l’ex sindaco Eleanna Ciampolini e Guido Del Fante alla quale sono intervenuti nella discussione tutti i capigruppo dell’opposizione e alcuni cittadini, incontro che si è concluso con l’avvio di petizione tramite raccolta firme per chiedere alternative all’attuale progetto che prevede il taglio di 21 alberi nella via S. Lavagnini

CHIEDO

la convocazione urgente della Commissione Ambiente, per la problematica recentemente insorta per la sistemazione in sicurezza dello storico Viale S. Lavagnini.

Prospettive, problematiche e soluzioni potranno così essere spiegate e confrontate alla presenza indispensabile dagli addetti ai lavori (funzionari e tecnici dei LL.PP. e Ambiente – ufficio tecnico e polizia municipale) e degli assessori di riferimento per un necessario confronto cercando di contemperare le soluzioni più efficaci nell’interesse dei cittadini, dei diversamente abili, delle imprese ed attività economiche e professionali e non per ultimo si dovrà valutare l’aspetto della sicurezza per la viabilità prendendo in esame la possibilità di un senso unico anche parziale del tratto interessato di via Lavagnini.

Chiedo inoltre che la Commissione si svolga all’interno della sala consiliare per consentire la massima partecipazione dei cittadini.

Agliana, 26 luglio 2022

Il Capogruppo di Agliana Cambia

Alfredo Fabrizio Nerozzi

[redazione@linealibera.info]