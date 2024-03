agliana. PER L ’8 MARZO LE DONNE DEL PD “FANNO RUMORE”

Promossa una iniziativa in piazza Gramsci nella Giornata internazionale della donna

AGLIANA. Come donne del PD di Agliana abbiamo deciso di promuovere un’ iniziativa in piazza Gramsci (ore 18) nella Giornata internazionale della Donna per porre l’attenzione su tematiche come l’uguaglianza di genere, la difesa dei diritti conquistati dalle donne, la parità salariale e le pari opportunità nell’accesso alle professioni e alle istituzioni, la promozione di politiche inclusive volte all’inserimento delle donne straniere nel tessuto sociale, la lotta alla violenza fisica, psicologica ed economica nei confronti delle donne, in Italia e nel mondo.

“Siamo stanche del patriarcato e di tutti i suoi prodotti — commenta Eleanna Ciampolini della segreteria PD di Agliana — e sono sicura che lo sono anche molti uomini che invitiamo a partecipare in modo attivo.

Vi aspettiamo per fare rumore con oggetti, parole e musica e affermare che “Siamo marea e non ci fermeremo, paura non abbiamo, il mondo cambieremo”

Hanno aderito Circoli Arci aglianesi, Anpi Agliana, Associazione Agliana in comune, Auser, Lega Spi Cgil Quarrata Montale Agliana,

[pd agliana]