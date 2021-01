agliana. POLIZIA MUNICIPALE, NUOVE REGOLE SULL’ARMAMENTO

Approvato il nuovo Regolamento comunale

AGLIANA. L’ultima seduta del Consiglio Comunale di Agliana di martedì 29 Dicembre ha visto l’approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’armamento della polizia municipale.

La materia trattata ha avuto ulteriore sviluppo con la recente legge regionale 19 febbraio 2020 n. 11: il personale sarà dotato, in aggiunta alle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, di presidi tattico difensivi, come dotazione personale o di reparto, quale ad es. lo spray irritante, il distanziatore-mazzetta di segnalazione, ecc. a fini di prevenzione e protezione dai rischi personali.

Questo, previo specifico addestramento come previsto per legge, nell’ambito delle attività formative organizzate dalla scuola interregionale di polizia locale.

In merito è stato sottoscritto per la prima volta in data 17 dicembre u.s. e all’unanimità l’accordo, dall’Amministrazione Comunale, nella persona del Comandante della Polizia Municipale Isp. Lara Turelli e le OO. SS. Cisl-Fp, Cgil-FP, Uil-Fpi e Diccap, nonché dalla RSU. Nel regolamento sono state disciplinate anche le lacune di legge, circa la verifica della permanenza nel tempo, dei requisiti psicofisici al porto dell’arma da parte degli operatori.

L’approvazione del nuovo Regolamento segna una nuova epoca per il corpo di polizia locale del nostro Comune, oggi davvero autonomo sia sotto il profilo organizzativo che operativo. Da ciò potrà solo trarne giovamento la sicurezza di tutti i cittadini di Agliana.

[comune Agliana – comunicato stampa]

A margine del comunicato, possiamo anche riportare la dichiarazione dell’unico rappresentante dell’opposizione il Dott. Alfredo Fabrizio Nerozzi che ha dato condivisione al nuovo regolamento.

Ecco il testo:

Il nuovo regolamento di polizia urbana lo trovo equilibrato (anche sotto il profilo sanzionatorio) e moderno, che finalmente interviene dopo 63 anni dal precedente.

È norma “speciale” rispetto agli altri regolamenti comunali disciplinando anche l’ambito della Sicurezza Urbana in un’ottica pluridimensionale che interessa anche le situazioni di degrado, marginalità sociale e riqualificazione urbana. Trova applicazione in via prevalente qualora vi fossero disposizioni difformi in altri regolamenti per il principio della successione delle leggi nel tempo, come ben chiarito nel testo. Se rispettato, migliorerà la qualità della vita dei cittadini aglianesi e l’integrazione sociale con anche iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura ed educazione alla legalità con divulgazione del testo regolamentare già in età scolare.

Prevede la collaborazione con la Comunità cittadina e le associazioni di volontariato per sensibilizzare le persone alle norme di convivenza civile e del quieto vivere.

Recepisce anche delle ordinanze contingibili ed urgenti, emesse nel tempo dai vari Sindaci che si sono succeduti, per disciplinare la gestione di fenomeni locali e situazioni ricorrenti o durevoli, modellando le norme all’evolversi della sensibilità della cittadinanza insediata, come più volte auspicato dai Prefetti e dalla giurisprudenza amministrativa prevalente.

[Alfredo Fabrizio Nerozzi – lista civica Agliana cambia]