agliana. PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DI VANNINO

Il sindaco Luca Benesperi: “Intendo omaggiare Alessandro Egidio Gori, persona conosciutissima per la sua particolare scelta di vita..”

AGLIANA. Il sindaco Luca Benesperi ha proclamato il lutto cittadino per domani martedì 31 gennaio in concomitanza con i funerali di Alessandro Egidio Gori (Vannino) scomparso sabato scorso a 69 anni.

“Al fine di interpretare il sentimento dell’intera comunità aglianese, sinceramente addolorata, intendo omaggiare Alessandro Egidio Gori (Vannino), persona conosciutissima per la sua particolare scelta di vita, che ha saputo conquistare l’affetto di chiunque lo incrociasse grazie al suo modo sempre sorridente e rispettoso con cui si rapportava con i concittadini” afferma il primo cittadino che aggiunge: “Pertanto ho appena firmato una ordinanza con la quale invito i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino, con le modalità che ritengono più consone, in segno di raccoglimento e rispetto, durante il periodo della celebrazione dei funerali che si terranno domani presso la chiesa di Spedalino, ovvero dalle ore 14:00 alle ore 16:00”.

[comune di agliana]