agliana. RACCOLTA RIFIUTI COVID, IL PD PRESENTA UNA INTERROGAZIONE SUI DISSERVIZI

Per il capogruppo Massimo Vannuccini il Comune deve farsi carico di dare riscontro ai cittadini che si trovano in difficoltà

AGLIANA. [a.b.] Il Partito Democratico di Agliana tramite il capogruppo consiliare Massimo Vannuccini ha presentato una interrogazione al sindaco a proposito delle numerose lamentele ricevute da parte dei cittadini aglianese sui disservizi legati alla mancata raccolta di rifiuti prodotti da chi si trova in isolamento per il Covid 19.

“Ho scritto questa interrogazione per chiarire perché Alia effettua la raccolta dei rifiuti covid con settimane di ritardo (con tutti i disagi legati a tenere la spazzatura in casa per giorni e giorni!) e capire cosa l’Amministrazione Benesperi sta facendo per risolvere il problema!”.

“Sappiamo che è la società Alia a gestire la raccolta ma riteniamo che il Comune debba comunque farsi carico di dare riscontro ai cittadini che si trovano in difficoltà”.