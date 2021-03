agliana. RIAPERTO IL BANDO PER I BUONI SPESA

C’è tempo per fare domanda fino al 7 aprile

AGLIANA. Da ieri mercoledì 24 marzo è possibile far domanda per l’erogazione dei buoni spesa comunali per quei nuclei familiari residenti nel Comune di Agliana che si sono venuti a trovare in una situazione di difficoltà economica conseguente alle misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I buoni saranno utilizzabili presso i punti vendita dei supermercati, dei generi alimentari e delle farmacie del territorio comunale di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune di Agliana.

Chi può ottenere il buono spesa? Hanno diritto a beneficiare all’erogazione dei “Buoni Spesa comunali” i nuclei familiari residenti nel comune di Agliana.

In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.

In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare, e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda

Quali sono i requisiti richiesti?

La residenza nel comune di Agliana

Il possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 15.000,00 o comunque dichiarazione di aver presentato D.S.U.

Un patrimonio mobiliare dell’intero nucleo alla data del 31.12.2020 non superiore a € 8.000,00

La dichiarazione di eventuali proprietà immobiliari, oltre alla casa di abitazione, dalle quali si percepisce un reddito (date in locazione)

Trovarsi in una situazione di difficoltà economica conseguente alla particolare condizione a seguito delle misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come si fa a fare domanda?

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate attraverso il modulo on line sul sito del Comune di Agliana all’indirizzo www.comune.agliana.pt.it tramite l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) accedendo a questa pagina del sito

Chi mi può aiutare per SPID? è possibile avere un aiuto presso le seguenti organizzazioni di volontariato:

CARITAS Parrocchia San Piero: martedì dalle 15.30 alle 18.30 a far data da martedì 30/03 e il 06/04 – telefono: 0574/675250

MISERICORDIA Agliana: mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 a far data da mercoledì 24/03, 31/03 e 07/04 – telefono: 0574/710225.

Come posso ottenere altre informazioni? è possibile telefonare al numero dedicato 0574 678888. Il Servizio è attivo nei giorni Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Fino a quando si può fare domanda? le domanda saranno aperte da mercoledì 24 marzo alle ore 8,00 a mercoledì 07 aprile fino le ore 23,59.

[comune di agliana]