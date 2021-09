agliana. SCUOLABUS, ECCO QUANDO SARÀ ATTIVO IL SERVIZIO

Posticipato l’inizio del servizio per il ritorno sulla base della regolarizzazione degli orari scolastici

AGLIANA. Il comune comunica che il servizio scuolabus sarà attivo per l’andata da giovedì 16 settembre, per il ritorno da lunedì 27 settembre, eccetto che per gli alunni della prima classe della scuola primaria, per i quali il servizio di ritorno sarà attivo da giovedì 30 settembre e per i bambini frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia, per i quali inizierà da giovedì 7 ottobre.

L’inizio del servizio scuolabus per il ritorno è stato posticipato, rispetto a quello dell’andata, sulla base della regolarizzazione degli orari scolastici.

[comune di agliana]