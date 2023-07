agliana. SERVIZI NIDO, I RITARDI DELLA AMMINISTRAZIONE BENESPERI

Deve essere ancora stipulata la convenzione con il comune di Prato. E così una famiglia rischia di non veder riconosciuto il contributo regionale. Il Pd:il diritto di ogni bambino ad un percorso educativo di qualità è sacrosanto

AGLIANA. Accedere ai servizi nido in modo gratuito: questa è la sfida lanciata dal Partito Democratico e dalla Regione Toscana. Una misura importantissima, un aiuto fondamentale per tante famiglie con bambini nella fascia 0-3 anni. La Regione ha compiuto uno sforzo enorme, sia in termini di risorse che in termini organizzativi, per concretizzare questo intervento e dispiace apprendere dai giornali che una famiglia nostra concittadina rischia di non veder riconosciuto questo importante contributo per meri cavilli burocratici.

È questo quanto dichiarano dalla segreteria del PD aglianese.

I comuni avevano tempo fino a fine aprile scorso per stipulare con i nidi privati frequentati dai propri cittadini le convenzioni necessarie per poter attivare la misura, convenzioni che non hanno alcun costo per l’Ente. Il Comune di Agliana però non procede con una convenzione col Comune di Prato, comune confinante in cui tanti nostri concittadini hanno attività lavorative, reti familiari etc… Per questa mancanza chi pagherà le spese? Una famiglia che avrebbe tutti i requisiti necessari per accedere alla misura.

Stipulare una convenzione col Comune di Prato nei tempi indicati dal bando avrebbe evitato a questa famiglia di trovarsi in una situazione così difficile e sicuramente sarebbe stato un atto di buon senso, visto che i nostri territori sono altamente interconnessi e legati fra loro – continua il segretario Acciai.

Sappiamo che altri Comuni della Regione hanno per tempo stipulato convenzioni con i territori limitrofi e apprendiamo dai giornali che la convenzione attende solo la firma del Sindaco Benesperi per poter diventare operativa.

Come Partito Democratico ci auguriamo che Agliana proceda quanto prima con la stipula della convenzione perché il diritto di ogni bambino ad un percorso educativo di qualità è sacrosanto.

Segreteria Pd Agliana

