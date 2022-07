agliana. SI SCHIANTA CON L’AUTO CONTRO UN MURO E SCAPPA, SFIORATA LA TRAGEDIA

L’incidente ieri sera in via Salcetana. Quasi investita una persona. La proprietaria della abitazione: “Sono viva per miracolo”

AGLIANA. [a.b.] Una auto a grossa velocità sbanda e abbatte u Cn cancellino e parte del muro di cinta di una abitazione e scappa. È successo ieri sera poco prima della mezzanotte in via Salcetana all’altezza del numero civico 16.

Nel tragitto ha quasi investito una persona mentre nelle vicinanze della villetta alcuni bambini stavano giocando. La proprietaria della villetta, Donatella Pratesi poco prima si trovava in giardino: “Ore 23,50 circa, una Mercedes grigia — commenta a caldo la donna — si è schiantata nel muro di casa mia ed è fuggita. Sono viva per miracolo, Ero fuori in giardino fino a due secondi prima. Se qualcuno avesse notizia ci contatti. Grazie”

“Un individuo – denuncia la figlia Vittoria Pacini — evidentemente sotto effetto di non si sa che sostanza, si è schiantato, a velocità folle, con la macchina, nel cancello di casa mia, distruggendolo..e ovviamente, poi, da buon vigliacco, è scappato.

La macchina pare fosse un Mercedes colore grigio. È stata scampata per poco una tragedia, perché nel tragitto ha quasi investito una persona, dei bambini erano nei pressi dell’abitazione a giocare, e mia madre era fino a due minuti prima in giardino”.

Una denuncia pubblica nella speranza che se qualcuno ha assistito all’incidente o abbia notato una Mercedes “viaggiare per Agliana ad alta velocità” oppure accidentata lo faccia presente alle forze dell’ordine.

Per risalire all’autore del gesto dovranno essere visionate le immagini del sistema di videosorveglianza installato in varie zone del Comune.