agliana. SILVIO BUONO, DELEGATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

La delega al consigliere comunale è stata assegnata dal sindaco Luca Benesperi nei giorni scorsi

AGLIANA. Sulla scorta dell’emorragia incessante di morti, infortuni ed incidenti sul lavoro il Sindaco, con proprio decreto n. 9 del 19 ottobre scorso ha attribuito la delega per la salute e la sicurezza sul lavoro al consigliere comunale Silvio Buono con lo scopo – si legge nel Decreto – di adoperarsi per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro e a promuovere tutte le iniziative necessarie, per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale, atte a prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro.

Tale atto è conseguente alla deliberazione consiliare n. 39 dell’8 giugno 2021, con la quale veniva approvata all’unanimità una mozione sul tema della sicurezza sul lavoro che impegnava il Sindaco e la Giunta, tra l’altro, ad attribuire a un Assessore o Consigliere comunale, una delega per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Qui di seguito riportiamo la dichiarazione del consigliere Silvio Buono:

Prima di tutto vorrei ringraziare il Sindaco Luca Benesperi per la fiducia accordatami nell’assegnarmi questa delega sulla salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un impegno personale a cui tengo in particolar modo, sarà un onore rappresentare l’Amministrazione nel nostro territorio. Cercherò di adoperarmi per sensibilizzare le aziende sul tema della sicurezza sul lavoro, promuovendo tutte le iniziative necessarie per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, atte a prevenire gli incidenti sul lavoro, cercando di apportare anche le nozioni che ho acquisito nel corso degli anni durante lo svolgimento delle mie attività lavorative. Inizierò prendendo contatti con le imprese locali, cercando di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra me, che in questo caso rappresenterò l’Amministrazione Comunale e i nostri imprenditori. La collaborazione servirà a creare ambienti più sicuri, sia per i lavoratori, sia per gli stessi titolari, così da consentire a tutti di lavorare con maggior tranquillità, cercando di ridurre il più possibile il verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro. Spero in una proficua collaborazione con i titolari delle aziende locali, impegnandoci per scongiurare il ripetersi di episodi come quelli accaduti ultimamente che hanno scosso l’intera comunità, arrecando dolore alle famiglie per la perdita dei propri cari e facendo sprofondare le aziende in seri guai giudiziari, arrivando persino alla chiusura delle attività stesse con la conseguente perdita dei posti di lavoro.

