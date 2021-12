agliana. STASERA SEDUTA PUBBLICA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Ecco l’ordine del giorno

AGLIANA. La Presidente del Consiglio comunale, Milva Pacini, ha convocato per stasera mercoledì 22 dicembre alle ore 21 il Consiglio comunale che si terrà in seduta pubblica nella sala consiliare (per entrare in sala consiliare è necessario presentare il green pass).

Questo l’ordine del giorno del Consiglio comunale:

Proposta n. 1 – comunicazioni del Presidente;

Proposta n. 2 – consiglio comunale – verbale della seduta precedente del 15/11/2021 – esame ed approvazione;

Proposta n. 3 – Società pistoiese edilizia sociale s.c.r.l. (Spes)” – piano di risanamento ex art. 14, comma 2, d.lgs. N. 175/2016 – copertura perdita e ricapitalizzazione – art. 194, comma 1, lett. C) del d.lgs. N. 267/00 – riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per copertura della perdita – atti conseguenti;

Proposta n. 4 – Piano di revisione periodica delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Agliana alla data del 31 dicembre 2020 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 20, d.lgs. 175/2016 – approvazione;

Proposta n. 5 – Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs 267/2000 – sentenza tar toscana nr. 640/2021 – sentenza tribunale civile di Pistoia nr. 978/2021 – sentenza commissione tributaria provinciale di Pistoia nr. 54/2021 – provvedimenti;

Proposta n. 6 – mozione presentata dal gruppo consiliare “Movimento 5 stelle Agliana” per l’iscrizione all’anagrafe antifascista “comune virtuale antifascista” e relativa sottoscrizione della carta di Stazzema.

