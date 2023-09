agliana. SULLA SICUREZZA, PROPAGANDA DELL’AMMINISTRAZIONE BENESPERI E NIENTE FATTI”

Per la segreteria del Pd il progetto “Occhi Vigili su Agliana” non risolverà il problema della sicurezza sul territorio

AGLIANA. “La destra aglianese continua con la sua propaganda, ma nei fatti non si concretizza nessun progetto se non una dichiarazione d’intenti”, così dichiara il segretario del PD Agliana Andrea Acciai, a seguito della notizia del progetto Occhi Vigili su Agliana. “Nel 2019 in campagna elettorale la destra promise più sicurezza sul territorio, ma la verità è che ad oggi non è stato fatto alcun progetto sul tema e l’unico che viene presentato a ormai quasi fine mandato è questo progetto fatto con quasi tutti fondi della Regione Toscana, 25.000€ su 35.000€. ”

“Sorprende come si pensi di risolvere il problema della sicurezza con l’installazione di telecamere – continua Acciai – che hanno dimostrato più volte di non essere un grande deterrente, quando invece sarebbe necessario avere sul territorio non solo una maggiore presenza di forze dell’ordine, ma anche di progetti educativi e culturali con le associazioni del territorio così da seguire con più attenzione tutte le realtà, anche quelle che sono più ai margini”.

“Va bene la campagna elettorale in anticipo – conclude il segretario – ma la realtà della sicurezza sul territorio è sotto gli occhi di tutte le cittadine e tutti i cittadini”.

pd agliana