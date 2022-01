agliana. TARI: IN ARRIVO GLI AVVISI DI PAGAMENTO PER IL SALDO 2021

Gli avvisi riportano la scadenza del 31/12/2021. Non sono previste sanzioni ed interessi per i pagamenti effettuati entro 20 giorni dal ricevimento. Il ritardo dell’invio è stato causato dal recente attacco informatico subito da Alia Servizi Ambientali SpA.

AGLIANA. Nel Comune di Agliana sono in consegna gli avvisi di pagamento relativi al saldo tari 2021: oltre 8.000 tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Gli avvisi contengono le agevolazioni e le riduzioni previste dall’Amministrazione Comunale per le categorie economiche.

Gli avvisi riportano la scadenza del 31.12.2021. Il ritardo dell’invio è stato causato dal recente attacco informatico subito da Alia Servizi Ambientali SpA e dai conseguenti tempi tecnici necessari per il ripristino dei sistemi.

Il pagamento potrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile recarsi, con appuntamento, allo sportello Tari presente presso il Comune di Agliana in Piazza della Resistenza, 2 nei seguenti giorni:

Martedì 18 Gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Martedì 25 Gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Mercoledì 26 Gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Per la prenotazione degli appuntamenti rivolgersi al Call Center: 800 888 333 da rete fissa – 0571 196 93 33 da fisso o mobile – 199 105 105 da rete mobile – attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30

In alternativa, è possibile prenotare un appuntamento attraverso il form web ‘Scrivici’, presente sulla home page del sito www.aliaserviziambientali.it.

Disponibile per ogni chiarimento anche il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

[comune di agliana]