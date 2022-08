agliana. UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA PIAVE

È la richiesta avanzata all’amministrazione comunale dal consigliere di Agliana Civica Silvio Buono

AGLIANA. Lo scorso 28 luglio, il consigliere comunale di Agliana Civica Silvio Buono ha protocollato una richiesta di istallazione di un dissuasore in via Piave, visto e considerato che ormai questa strada è diventata una pista, nonostante attraversi un centro abitato.

“Macchine e moto che provengono da Via Settola verso la rotonda che incrocia Via G.la Pira/via Don Milani — scrive il consigliere -—sopraggiungono a velocità molto elevate, sottovalutando che la strada è frequentata dai tanti bambini e adulti presenti, oltre al fatto che ci sono tanti veicoli in manovra che entrano e escono dai parcheggi e dai vari accessi privati che si intersecano sulla via stessa”.

“Spero — conclude — che ci sia un intervento immediato da parte del Comune, anche perché nonostante i vari episodi spiacevoli per ora non è mai successo niente di grave, in caso contrario (speriamo mai) chi di dovere non può dire di non esserne a conoscenza.

Bisogna sempre cercare di prevenire!”.