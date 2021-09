agliana. UN TRIBUTO AD ANGELA MARCESINI

A trenta anni dalla scomparsa della bibliotecaria di Agliana, è stata inaugurata stamani una opera d’arte di Vanni Mangoni che la ritrae

AGLIANA. [a.b.] A trent’anni dalla tragica scomparsa di Angela Marcesini, l’Amministrazione comunale ha voluto dedicarle un’opera d’arte in ricordo del suo contributo alla creazione e allo sviluppo della neonata biblioteca comunale.

L’opera, affidata all’artista Vanni Mangoni che vanta numerose mostre ed è fra l’altro autore di un importante murale dal titolo “Dimensione divina” raffigurante la nuotatrice Federica Pellegrini, è stata presentata stamattina alla presenza dell’autore e del Sindaco e verrà collocata nella sede provvisoria della Biblioteca comunale in via Curiel.

Il quadro, che raffigura una sorridente Angela Marcesini, storica bibliotecaria scomparsa a 41 anni in un naufragio avvenuto nell’agosto 1991 nelle Filippine, è stato ottenuto con tantissimi ritagli del libro, Il gabbiano Jonathan Livingston.

Vanni Mangoni è un artista visivo e regista italiano cresciuto tra l’Italia e gli Stati Uniti. Dopo il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Artistico “A. Passaglia”, a Lucca, Vanni prosegue gli studi presso la University of Southern California, a Los Angeles, dove si laurea in Belle Arti e Cinema/Televisione nel 2010.

Con una borsa di studio completa per il nuoto, come Trojan e membro della Nazionale Italiana Vanni ottiene medaglie a livello nazionale e internazionale, tra cui il primo titolo mai vinto da un italiano agli US Open (2007, Spring Championship).

Dal 2011 al 2013 lavora a Hollywood, prima come storyboard artist, poi come scenografo per poi scrivere e dirigere i propri cortometraggi. Nel 2012 Vanni fa un passo indietro rispetto al cinema e si concentra su progetti artistici personali come la sua popolare serie “Coffee Stains”.

Dal 2013 sente l’impulso di crescere come artista e come essere umano: lascia Los Angeles e inizia a girare il mondo con lo zaino in spalla, assorbendo la cultura dei popoli che incontra (soprattutto i popoli della First Nation del Nord, Centro e Sud America, e aborigeni australiani). La sua stessa curiosità di esplorare la diversità – attraverso diversi paesi e le loro tradizioni – si riflette nella sua arte. È infatti all’estero che la maggior parte delle opere d’arte di Vanni viene concepita e realizzata, e ogni quadro è diverso per stile e mezzo.

Il 2019 segna il ritorno di Vanni dietro la macchina da presa come co-regista del suo primo lungometraggio documentario ” The Song That Calls You Home” che segue le arti sciamaniche della tribù indigena peruviana, gli Shipibos. Allo stesso tempo, Vanni viene assunto come assistente al montaggio per il film documentario ” Reborn: Lamar Odom” . È anche invitato a presentare alcune delle sue opere d’arte nella sua prima mostra d’arte visionaria internazionale, a Girona, in Spagna.

Nel 2020, trascorso per la maggior parte in Nicaragua a lavorare come pittore, Vanni viene incaricato di un dipinto murale alto tre piani dal presidente del Comitato Olimpico Italiano, dr. Giovanni Malagò. “Dimensione Divina” adorna ora la parete ovest dello sport club Aquaniene, a Roma. È un omaggio alla campionessa olimpica ed ex compagna di nazionale di Vanni Federica Pellegrini.