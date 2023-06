agliana. VERSO LE AMMINISTRATIVE 2024, NASCE LA LISTA CIVICA “FORZA AGLIANA PIANA PISTOIESE PER LA TOSCANA”

Guidata da Alfredo Fabrizio Nerozzi metterà“ il cittadino al centro della vita di Agliana e non la Politica come centro di interessi partitici”.. Sarà la naturale prosecuzione dell’impegno iniziato nel 2019 con la lista civica “Agliana Cambia Mangoni Sindaco”

AGLIANA. Alle elezioni amministrative che si terranno ad Agliana nel maggio 2024 sarà presente la nuova lista civica Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana. Sarà la prosecuzione dell’impegno già iniziato 4 anni fa con la lista civica Agliana Cambia Mangoni Sindaco che si è resa attiva e utile protagonista in questi anni per i temi sopratutto ambientali, di estrema attualità e per il contributo decisivo per la realizzazione di progetti che stanno cambiando in meglio il futuro di Agliana.

Gli obiettivi e i progetti futuri della costituenda lista civica sono stati presentati nei giorni scorsi in una conferenza stampa alla presenza del consigliere comunale Alfredo Fabrizio Nerozzi (con deleghe all’ambiente, transizione ecologica e promozione e sviluppo e sicurezza sul lavoro), di Giuliano Vassalli e Monia Toccafondi. L’obiettivo è quello di rappresentare una nuova proposta politica.

“Pur essendo all’opposizione — ha detto Alfredo Fabrizio Nerozzi — mi sono reso protagonista del salvataggio politico dell’attuale amministrazione guidata da Luca Benesperi per il bene della comunità aglianese che altrimenti rischiava di essere commissariata con una ricaduta negativa sui cittadini, in quanto erano già stati programmati importanti opere e lavori da realizzare grazie alla prima tranche di fondi ricevuti dal Pnrr”.

“Non mi sono arroccato su posizioni ideologiche tipiche dei partiti, come di solito avviene nella dialettica tra partiti politici ma ho fatto la scelta di valutare quale fosse la migliore strada da seguire per l’interesse della Cosa Pubblica per i cittadini aglianese e ciò ha comportato il mio passaggio decisivo a livello numerico nella maggioranza in Consiglio Comunale che mi ha fatto diventare l’ago della bilancia della politica aglianese.

Ho ricevuto importanti deleghe sull’ambiente e in materia di sviluppo e sicurezza sul lavoro, di cui mi occupo professionalmente da quasi 40 anni in ambito di Asl Toscana Centro. D’altronde sarebbe stato un gesto vigliacco nei confronti dei cittadini far naufragare i progetti che sono, saranno ed erano in fase di realizzazione”.

A solo titolo esemplificativo Nerozzi ha ricordato la costruzione di una nuova scuola elementare in via Mallemort (con fine lavori previsti per inizio 2024), la riconversione della ex cucina di via Bellini in asilo nido, la ristrutturazione sismica della palestra di Spedalino con inizio lavori a settembre, la realizzazione delle sponde del Parco Pertini (la fine dei lavori del primo lotto che completerebbe tutto il perimetro del Parco è in fase di aggiudicazione), la messa a norma degli spogliatoi dello stadio comunale entro ottobre) – siamo in fase di aggiudicazione per la pista d’atletica dello stesso impianto sportivo – e per la ristrutturazione del palazzetto dello sport.

I lavori per il primo nuovo tratto di pista ciclabile di via Mallemort sono in partenza mentre per il secondo tratto siamo in attesa di aggiudicazione con bando regionale. È inoltre in attesa di aggiudicazione l’ampliamento della costruenda scuola in via Mallemort con realizzazione anche di una nuova scuola materna. Saranno previsti interventi anche sulle scuoline di San Michele e sulla dismessa scuola di Catena. Siamo in attesa di esito di aggiudicazione per i lavori di rigenerazione urbana delle piazze cittadine. Per la nuova biblioteca l’amministrazione è impegnata in trattative in più direzioni che dovrebbero definirsi entro la fine dell’anno corrente. Si tratta di progetti concreti e tangibili, osservabili camminando per Agliana e seguendone giornalmente l’evoluzione.

Sono poi in realizzazione nuove casse di espansione per una superficie totale di circa 30.000 metri quadri in zona Salceto, importantissime per prevenire il rischio idrogeologico e scongiurare situazioni come verificatesi recentemente in Emilia Romagna, realizzate a seguito di variante di lottizzazione approvata in Consiglio Comunale circa un mese fa, con bonifica della discarica di via Palaia, chiusa da circa 40 anni e rimasta lì nel tempo.

“Sono stato— ha aggiunto Nerozzi — il promotore ad Agliana per la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili con acronimo Cer, che consentiranno risparmio sulle bollette energetiche, meno inquinamento e ulteriori risparmi in particolare con effetti tangibili per i meno abbienti”.

“La nuova lista ¯ si legge in una nota — nasce per dare spazio ai cittadini, associazioni e movimenti ascoltando le loro idee, conoscenze e competenze. È dunque una lista aperta a tutti, libera di vagliare progetti e critiche per migliorare la vivibilità, la sostenibilità ambientale, le condizioni di fragilità dei diversamente abili, i bisogni delle famiglie, delle associazioni, del mondo del volontariato, dei giovani studenti e lavoratori o di coloro che sono in cerca di lavoro e che aspirano ad un futuro migliore, senza tralasciare le imprese e l’imprenditorialità del nostro territorio, citate per ultime, ma non per ordine di importanza quale volano per l’economia della nostra Comunità per fare rete aggregativa e condivisione, perché nessuno si senta solo o abbandonato”.

Il nome scelto per la lista Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana vuole essere un monito affinché si realizzi uno stretto rapporto di collaborazione e interazione tra le diverse realtà istituzionali, il Comune come primo Ente Locale, la Provincia e la Regione Toscana, per dare voce ad Agliana e perché no anche ai Comuni limitrofi piccoli e grandi se lo vorranno.

Siamo la prima lista Civica che su problemi intercomunali come quello dell’Inceneritore, esige un’azione partecipata e non divisiva non solo tra i Comuni proprietari dell’impianto, ma con l’ascolto dei cittadini fino adesso ignorati e interessati per le ricadute sui loro territori.

“Si vuole mettere – conclude Nerozzi — il Cittadino al centro della vita di Agliana e non la Politica come centro di interessi partitici, con logiche territoriali nazionali che spesso mal si pongono nelle nostre realtà territoriali, per questo saremo liberi da imposizioni dall’alto e potremo decidere insieme le future linee programmatiche per Agliana, stanchi dei tradizionali partiti”.